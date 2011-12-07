希腊联合政府通过2012年预算案

日本内阁官房长官称希望特朗普理解日本的贸易议题
路透东京2月8日 - 日本内阁官房长官菅义伟周三表示，当美国与日本领导人本周会面时，希望特朗普政府更好地理解日本贸易议题，并认识到贸易对美国经济的贡献。
路透雅典12月7日电---希腊联合政府周三通过严格的2012年预算,以增税和减支寻求达成降低债务的目标.但数个小时之前,抗议人群在议场外与警察爆发冲突.
三个支持总理帕帕季莫斯的党一致力挺这项预算.方案中包括极不受欢迎但却必要的减支举措,藉以向国外借款机构展现希腊正努力整顿财政.
"成功落实这项预算的话,将可恢复希腊的国际信用,创造拯救经济的条件,"帕帕季莫斯对国会议员说.周三凌晨时,300位国会席次以压倒性的258票同意此项预算.
不过其中一位保守党派的领袖Antonis Samaras明白表示,他之所以支持本案仅着眼於让希腊免於违约,他誓言如果赢得预计在明年2月举行的大选,那麽他将放缓增税并刺激经济成长.
Samaras所属的新民主党被外界看好可能赢得明年大选,但无法跨过绝对多数的门槛.
希腊财长Evangelos Venizelos对议员说,该国下周将在雅典持续和民间债权人就特定条款进行协商.
希腊经济今年料将萎缩逾5%,连续第四年呈现衰退.政府预估明年国内生产总值(GDP)将更进一步下滑2.8%.
预算案的目标是将赤字减至相当於GDP的5.4%,今年约为9%.并在开始支付利息之前产生预算盈余--这是降低希腊债务的重要步骤.(完)
--编译 李婷仪;审校 沈以文
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