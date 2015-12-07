希腊国会批准2016年严格预算案 减支和加税以让债权人满意

路透雅典12月6日 - 在撙节疲劳与日俱增之际，希腊国会批准2016年预算案，大幅削减支出并增加部分税赋，以让国际债权人感到满意。

该预算案削减公共支出57亿欧元(62亿美元)，其中在养老金方面削减18亿欧元，在国防支出方面削减5亿欧元。节支规模远高于今年的15亿欧元。此外，该案还包括加税略高于20亿欧元的举措。

国会以153比145票通过了该预算案，另外有两位议员缺席。

“对于想要发挥社会正义的政府而言，这份预算是一项艰难的任务，”希腊总理齐普拉斯在投票前向议员称。

他强调，医院、社会福利和就业创造方面的支出，五年来首次在纾困限制的范围内小幅增加。

齐普拉斯表示，政府与债权人进行艰难谈判，将不计偿债支出的基本预算盈余目标与国内生产总值(GDP)之比降到了0.5%，从而赢得了更大的财政空间，因此这是有可能的。

根据预算案，明年预算赤字与GDP之比为2.1%，今年为0.2%。(完)