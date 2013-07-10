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债券 | 2013年 7月 10日 星期三 21:18 BJT

希腊财政：1-6月基础财政赤字缩小一半以上，继续向财政目标迈进

路透雅典7月10日 - 希腊周三表示，今年前六个月中央政府层面的预算赤字减少一半以上，继续向国际救助计划规定的财政目标迈进。

副财长Christos Staikouras对记者表示，上述赤字数据不计地方政府与社会保障组织的预算，前六个月为15亿欧元，低于上年同期的33亿欧元。期中目标是39亿欧元。(完)

(编译 张涛; 审校 田建华)

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