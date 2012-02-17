希腊制定加大预算节省新举措 达成救助协议希望上升

* 希腊确定加大节支新举措,对达成协议持"谨慎乐观"态度

* 欧元和欧洲股市因此反弹

* 有官员称债务报告显示希腊难以达到2020年目标

* 随着不信任情绪升高,欧元区内出现对立态度

路透雅典/布鲁塞尔2月16日电---希腊按国际金主要求制定加大预算节省的举措後,周四对希腊付出的努力终可换来第二轮援助的希望上升,但这种乐观态度未能缓解欧盟出资者德国的紧张情绪.

希腊所剩时间已经不多,要尽快敲定1,300亿欧元(1,700亿美元)救助计划以避免破产,但希腊官员希望欧元区财长在周一签署协议,距离希腊需要这笔资金以偿还3月20日到期的145亿欧元债务正好还剩一个月.

此前,希腊与德国等几个欧元区国家之间的对立情绪升温,且之前有人提议暂缓部分救助金的拨付直至希腊4月大选结束.

"我们差不多已经做好准备,"一位欧元区官员表示,表达了欧元集团财长在布鲁塞尔召开会议时可能达成协议的期望.

"除非真的有人提出一个想法颠覆整个协议,否则应能在周一获批,"他说.

救助协议可能浮现的另一迹象是,欧元区消息人士说,欧元区各国央行本周末将交换希腊债券,加速推动避免民间债权人被迫承担亏损的协议.

有了欧元集团财长同意,希腊可正式展开与民间债权人的债务重整,目标是把希腊债务面值减半,削减债务1,000亿欧元.

"目前还没有确定,但态度审慎乐观,"希腊保守派新民主党领袖Antonis Samaras及数位选情看好的人士对记者说.

"希腊已经做了该做的事,"Samaras说,新民主党是希腊总理帕帕季莫斯联合政府的政党之一.

有关希腊第二次纾困案的争议,已经令其和德国的关系严重紧绷.德国是纾困案中最大的出资者,经常训诫希腊该如何对抗危机.

**朔伊布勒令希腊恼火**

最近几日,招人怒气的对象已经从德国总理梅克尔变成德国财长朔伊布勒.在希腊人眼中,他显然已经脱离经济问题,而是进入政治层面甚至选举过程.

朔伊布勒周三指出,意大利政党给予总理蒙堤一年的时间来推动改革.

在雅典方面,这些评论被解读为建议延後希腊大选,让11月才上任的总理帕帕季莫斯有更多时间来执行承诺的削减预算和改革措施.

这点遭到政府发言人Pantelis Kapsis的抨击."对於朔伊布勒的谈话,我没什麽好说的,要什麽时候举行大选,完全由希腊决定,"他向记者称.

希腊总统帕普利亚斯(Karolos Papoulias)在周三抨击了朔伊布勒,失望情绪迅速加剧.

朔伊布勒形容希腊是个"无底洞",亦怀疑该国能否坚守国会周一通过的撙节承诺.

"我无法接受朔伊布勒先生羞辱我的国家,"帕普利亚斯说."朔伊布勒凭什麽来羞辱希腊?"

Kapsis证实,希腊旧债换新债协议料将於周一得到欧元集团批准,根据该协议,银行和保险商持有的希腊债券将减值约70%.

希腊政府消息人士称,希腊已与欧盟和IMF就如何削减33亿欧元中的3.25亿欧元预算赤字达成共识.希腊议会周一通过了33亿欧元减赤方案.

两名消息人士称,其中1亿欧元将来自削减国防开支,约9,000万欧元通过公共部门减薪实现,另外1.35亿欧元将从医疗保健、劳动力和内政部门削减.

不过仍有部分问题未解.Kapsis表示,有关偿债专用资金的第三方托管账户问题尚未达成共识.一名德国执政联盟的消息人士称,还需围绕如何监督希腊减支做更多工作.

周一欧元区财长会面时,还需就欧盟执委会、欧洲央行和IMF的一份报告进行讨论.该报告预计希腊2020年债务与GDP之比将达到129%左右,远超10月设定的120%的目标.

曾有多名官员表示,对多数欧元区国家而言,125%的目标水准或许可以接受,IMF可能也会接受,但仍需制定降低该比率的措施.(完)

--编译 李爽/李婷仪/王冠中/程琳;审校 徐文焰/张荻/郑茵/侯向明

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