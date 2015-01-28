希腊新总理齐普拉斯任命反节支人士入阁 停售港口

路透雅典1月27日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二任命反对节支措施的资深人士担任内阁，并停止了希腊最大港口的私有化进程。

这预示着尽管欧元区和金融市场发出警告，他仍将坚持履行选举承诺。

希腊市场连续第二天陷入震荡，银行股跳水，投资者担心不认同纾困计画的政府可能会与欧盟和国际货币基金组织(IMF)等债权人走上对抗的道路。

希腊总理齐普拉斯任命学院派经济学家Yanis Varoufakis担任财长，任命右翼独立希腊人党领袖Panos Kammenos担任国防部长。独立希腊人党是齐普拉斯执政联盟中的较小党派。

新政府宣布最新决议之一，为停止出售Piraeus Port Authority(OLPr.AT) 67%股权的计划。这一股权出售计划是根据国际纾困协议达成的，中国远洋运输(集团)总公司(COSCO)COSCO.UL和另外四个竞购者已经入围。

**银行股跳水**

新内阁的首次会议预计将在0830GMT召开，但其面临的挑战已十分明显。

金融市场方面，希腊三年期公债收益率跳升至14%以上，自周日选举以来累计上升了4个百分点，但仍低于今年年初的16%，那时欧洲央行尚未宣布通过购买政府公债刺激欧元区经济。

银行股跳水，打压希腊股市.ATG下挫3.69%。投资者担心希腊银行业的流动性，以及他们能否继续获得欧洲央行融资，该国与欧元区签订的纾困延期协议将在本月末到期。

Bank of Piraeus(BOPr.AT)、Alpha Bank(ACBr.AT)和National Bank of Greece(NBGr.AT)跌幅在10-12%之间。

德国央行执委Joachim Nagel警告，希腊政府若对救援计划进行质疑会引发严重的问题，将危及银行业融资。他对德国商报(Handelsblatt)称，“这将给希腊金融体系带来严重后果。希腊银行业者将无法获得欧洲央行提供的资金。”

穆迪称，左翼激进联盟党取得大选胜利带来的不确定性对希腊评级有负面影响，并称“这打击了存款人的信心并对经济增长前景有负面影响”。

希腊新政府重新协商债务协议的计划已经遭到欧元区其他成员国的反对，他们担心允许希腊政府将减记部分债务将会鼓励其他受困国家效仿。(完)

(翻译 王颖/张荻； 审校 张明钧/杜明霞)

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