希腊副总理称需要欧盟伙伴的合作以避免现金危机

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透雅典3月19日 - 希腊副总理周四表示，希腊存在流动性问题，需要欧盟伙伴的合作以因应可能的现金危机。
自2010年来，希腊一直靠欧盟/国际货币基金组织(IMF)提供的总计2,400亿欧元的纾困资金支撑，随着与金主分歧加深，希腊有可能在数周内耗尽现金。
“自2014年8月以来我们没有收到任何纾困资金，但我们一直履行了所有的义务，”希腊副总理德拉加萨基斯(Yannis Dragasakis)对希腊电视台Alpha TV说，“这是有限度的。”
当被问及若与金主达不成协议，希腊是否会耗尽现金时，拉加萨基斯表示：“我们确实存在流动性问题，原因我已经提到了。为了让我们履行义务，我们需要欧盟相关机构的良好合作。”
拉加萨基斯称，若与欧元区的谈判失败，也不会举行提前选举或公投。
“我们需要记住一些事情...(但是)现在不会考虑选举或者公投，”拉加萨基斯表示，他没有说明是什么公投。(完)
(编译 杜明霞；审校 王兴亚)
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