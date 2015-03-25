综述：希腊政府4月20日前可能现金告罄 正忙于赶制改革计划

图为雅典国会大厦前抗议者的身影。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透雅典/柏林3月24日 - 一位消息人士周二对路透表示，如果拿不到新的援助，希腊政府到4月20日就可能现金耗尽，几乎没什么时间来说服疑虑重重的债权人相信其对经济改革的承诺。

过去一周希腊领导人同包括德国总理默克尔在内的欧盟领导人展开会谈，随后表示将在周一前向欧元区伙伴国提交一份改革计划，希望藉此拿到援助资金并避免陷于违约境地。

“最晚在周一就可以完成，”希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis 对媒体Mega TV表示。

默克尔没有透露她与希腊总理齐普拉斯会谈的细节，但她周二在议会一次关门会议上的确告知其党派议员，希腊需要同欧洲央行、国际货币基金组织(IMF)以及欧盟合作，才能获得其亟需的资金。

“时间很紧迫，”党内同僚透露默克尔当时这样说道。

德国外长及欧元集团主席的讲话表明，希腊伙伴国的看法略趋于乐观，认为希腊可能距离满足债权人要求、获得更多资金援助又近了一步。

“这个过程又恢复进展。我感到谨慎的乐观。目前正在就改革清单的补充条件进行艰难的协商，”荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示。

“我们都知道，协商差一点就破裂了，”他对RTL Nieuws电视频道表示。“但我给希腊人传递的信息还是一样：就是尽快配合我们调整计划。”

知情消息人士称，希腊希望欧元区财长批准其改革清单，允许返还欧洲央行持有希腊债券所得约19亿欧元获利。

这位消息人士透露，希腊还期望退还希腊银行业就业基金中剩余的约12亿欧元现金，欧元区上月把这些钱收回。欧元区官员称，欧元区纾困基金周三将讨论此事。

希腊方面认为，自己的银行救助基金只应向欧元区归还97亿欧元，而不是109亿欧元，因为其之前已经动用自己的现金储备，而非欧洲金融稳定机构(EFSF)债券来进行资本重组。

希腊官员并未提供最新改革清单的细节。Sakellaridis只是说，清单不包括经济衰退应对措施，只是结构性改革举措。

**阴云消散**

齐普拉斯与默克尔周一在柏林讨论了改革问题。Sakellaridis表示，他们在四个小时的工作晚餐中只探讨了改革框架，没有深入到细节问题。

两位领导人都表达了良好意愿。此次访问似乎也驱散了两国数周以来的口水战阴云。

德国外长史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)周二与齐普拉斯会晤后表示，两国关系的改善将有助于双方开始认真就如何解决希腊债务问题进行谈判。

史坦迈尔对记者称，光凭这点还不足以解决希腊的财政问题，但它“无疑为接下来几天开始正式谈判做好了铺垫”。

希腊金融市场周二应声而涨。两年期公债收益率(殖利率)下降近2个百分点，至20%以下。

EFSF发言人表示，欧元集团主席迪塞尔布洛姆已要求该纾困基金评估希腊状况以考虑现金退款，并已要求欧元集团工作小组就此事宜展开工作。

此举似乎是对齐普拉斯作出的一种鼓励姿态。欧元区财长此前曾表示，希腊必须要等到改革方案获欧元集团批准而且实施状况满足债权人要求，方能获得更多纾困资金。

熟悉希腊政府现金状况的消息人士表示，希腊政府最近在依靠回购交易(从国有实体借入资金)解决现金燃眉之急，但也仅还能够坚持几周时间。

该消息人士称，“尽管处境会非常艰难，但借助国有实体的短借资金，希腊在无外援的情况下还能支撑到4月20日左右。”(完)

(编译 郑茵/李爽/王颖/刘秀红；审校 张荻/许娜/徐文焰)

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