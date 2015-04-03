独家：希腊告知债权人4月9日将现金告罄--欧元区官员

图中为希腊雅典一家一元店内售卖的希腊国旗。 REUTERS/Kostas Tsironis

路透4月2日 - 欧元区官员表示，希腊已告知债权人，该国政府到4月9日将现金告罄，恳请债权人预先拨付贷款，不要等到作为拨款先决条件的改革计划获得同意和实施，然而希腊的要求遭到拒绝。

希腊在周三与欧元区副财长的电话会议上提出这一请求。此次会议召开的目的是评估希腊离满足贷款解冻要求还有多大差距。

希腊财政部否认该国政府曾告知债权人到4月9日将无钱可用。

“路透援引匿名消息来源报导称，这些问题可能在4月1日的欧元工作组会议上进行了讨论，对此财政部直截了当给予否认，”财政部在声明中说。

希腊的请求呼应了希腊内政部长Nikos Voutsis周三的讲话，他当时表示如果外国债权人在4月9日前不向希腊提供进一步的资金，该国政府将首先支付薪资和退休金，然后再与借款人就推迟偿还IMF资金达成协议。

一名政府发言人稍后否认了希腊将错过国际货币基金组织(IMF)还款期限。不过希腊在与债权人的闭门电话会议上重申了该国的选择。

希腊若实施前政府同意的改革计划，就可从欧元区和IMF获得72亿欧元新贷款。

这些改革措施中的大部分新政府都不想实施，因为它们与政府在选举中做出的结束预算整顿政策的承诺相违背。目前希腊政府在磋商可令双方都满意的新改革清单。

欧元区官员表示，参加电话会议的希腊代表称，不应再等达成改革协议，因为4月9日就是大限。

他还说，拖延新贷款发放，直到希腊与债权人达成协议是不现实的。

但包括德国代表在内的其他与会者重申，希腊要想获得2,400亿欧元援助款的其余部分，就必须同意并实施改革，4月9日不可能发放新贷款。

欧元区官员对希腊表示，该国可以通过动用政府下属实体以及国有企业的资金来管理其流动性，即便需要通过适当法律。

但希腊重申，下周过后，就算这样做也不足以偿还IMF贷款并支付公职人员的薪资和养老金。

如果谈判持续至4月9日之后会发生什么事，电话会议就该问题尚未达成任何决议。

**新改革清单远未令债权人满意**

希腊周三稍早向代表债权人的机构--欧盟执委会、欧洲央行和IMF递交了更为详尽的改革计划清单。

上述机构代表在电话会议中表示，清单仍在制定之中，远未令人满意。

他们表示，像社会措施等一些政策的方向没有错，但其它一些政策仍然不够具体或者缺少成本预估。

官员称，其它像税项、劳动力市场等一些相关措施，以及允许分期或分步缴税，或限制公共收入管理部门自主性的措施，则是与稍早前商定的目标完全背道而驰。

一些参与会议的官员表示，希腊的财政改革设想太过乐观。

欧元区官员在会议上称，尽管债权人代表团在雅典已有三周时间，但最近四天才取得实际性进展，照这个速度，要想4月底达成协议是不可能的。

他们表示，代表们在努力获取有关希腊政府政策意图的信息，难就难在希腊官员要么根本不清楚政府计划，要么被要求三缄其口。

官员称，欧元区副财长及代表债权人的机构将于4月8日就希腊问题展开进一步磋商，但届时达成协议的可能性不大。

他们称，磋商的目标是要在欧元区财长4月24日里加会议之前，达成一份改革清单，其中将包括改革对希腊预算的影响。(完)

(编译 郑茵/王颖/王兴亚/刘秀红；审校 许娜/徐文焰/李春喜)

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