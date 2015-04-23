希腊现金可望支撑到6月 欧洲央行提高对其紧急贷款上限

路透雅典/布鲁塞尔4月22日 - 欧元区和希腊官员周三表示，希腊可以凑齐足够的现金，履行6月之前的偿债义务，在希腊和债权人达成协议以获得更多援助资金的希望减弱之际，这缓解了希腊可能即将违约的担忧。

一位银行业消息人士称，欧洲央行将希腊央行向该国银行业者提供紧急贷款的上限调高15亿欧元，至754亿欧元，为银行业者应对存款撤出提供更大的缓冲。

此前有报导称，欧洲央行已经决定减计希腊银行业者为取得紧急贷款而提供的担保品的价值。熟悉欧洲央行想法的三位消息人士对此予以否认。

希腊自2010年以来两次获得国际援助，共计2,400亿欧元，但该国经济已萎缩约25%，失业率急升且1月上台的左派政府拒绝完成改革计划，称计划中的措施让经济下滑情况更加恶化。

欧元集团工作小组主席Thomas Wieser表示，欧元区财长周五在拉脱维亚召开会议时，希腊不会提交新的改革计划清单以解冻欧盟进一步的援助资金，不过该国的财政应该能够坚持到6月。

“希腊的流动性情况已经有一点紧张，但应该足以维持到6月，”Wieser对奥地利电台ORF表示。

希腊副财长Dimitris Mardas表示，政府的目标是，严令国有机构将储备现金借给国家，通过这种方式筹集25亿欧元(27亿美元)用于应对5月底之前的支付需求。

被债券市场拒之门外，无法支付公务员工资、退休金和供应商费用，也无法偿还债务，面对这样的情况，政府周一命令公共部门将闲置资金转至央行。

“我在此重申，我打算用这25亿欧元支付任何可能出现的资金需求，这已经把最糟糕的情况以及5月的需求纳入考量，”Mardas对Star TV表示，并称他相信希腊及其债权人会达成协议。

Mardas最初说，4月希腊仍缺少3.5-4亿欧元资金来支付公务员薪资、养老金和其他需求，但后来表示问题已经解决，因为一养老基金出手相助。

有报导称，希腊在考虑平行货币计划或者打欠条来支付这些资金。对此Mardas予以否认，称他相信会与债权人达成协议，避免违约。(完)

(编译 杜明霞/郑茵/李爽 审校 王丽鑫/张荻/许娜)

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