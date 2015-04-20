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国际财经 | 2015年 4月 20日 星期一 11:31 BJT

独家：希腊打算用最后现金储备支付公务员薪资与养老金

路透雅典4月17日 - 根据希腊财政部官员的说法，政府将需要动用公共部门总共20亿欧元的剩余现金储备，用于月底支付公务员工资以及养老金。

除非希腊能在最后时刻与债权人谈妥协议，否则希腊将无钱向国际货币基金组织(IMF)偿还5月上半月到期的债务。

希腊政府如此翻箱倒柜东拼西凑，说明总理齐普拉斯面临多么严峻的财政压力，他正力图说服将信将疑的外国债权人继续向希腊提供金融援助。

“这是希腊仅存的一点现金了，”一名希腊财政部高级官员对路透表示，这位官员要求匿名。

对于希腊早前警告国库见底，欧元区官员表示质疑，但即便是他们也承认希腊资金紧绌。

希腊政府几个月来一直从雅典地铁系统等各个政府部门借钱，以支付公共部门员工薪资和养老金。但现在，他们已经无计可施。

财政部官员表示，如果政府无法动用各个公共部门--包括一系列养老金和地方政府手中剩余的20亿欧元现金储备，那么从4月20日开始，政府的现金余额就将沦为负值。

如果拿不到这些资金，政府月末的薪资缺口就将达16亿欧元。

本月初开始进帐的例行税收收入当然会给政府财政带来帮助。今年初齐普拉斯政府上台之际，税收收入开始减少，但之后已稳定在每月40亿欧元左右。

不过，财政压力并不会减轻，因为希腊政府必须在5月12日前向IMF再支付9.5亿欧元。(完)

(编译 王颖/许娜；审校 郑茵/张若琪)

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