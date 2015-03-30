惠誉调降希腊评等至CCC 因援助款发放充满不确定性

路透雅典3月27日 - 评等机构惠誉周五将希腊的信用评等从'B'下调至'CCC'，称因欠缺进入市场的机会、流动性紧俏，且及时获得官方债权人释出援助的前景有不确定，这些使得政府融资承受压力。

惠誉、标准普尔和穆迪去年全都将调高希腊的评等，因其经济在六年衰退后展现暂时站稳脚步的迹象。

但新左翼政府与欧元区伙伴国及国际货币基金组织(IMF)陷入僵局，对于必须改革才能恢复提供其余纾困资金一事谈不拢，已使得未来政策方向蒙上阴霾，并让其前景充满不确定性。

“我们预期政府将能安度当前的流动性紧俏难关，且不会发生债务违约，但风险升高导致我们调降其评等，”惠誉表示。

惠誉称，这一僵局打压了投资者和储户的信心，使该国处于萌芽状态的经济复苏遇阻。

“即使未来几天或几周计划成功完成的前景将改善，但损害也需假以时日才能修复，”惠誉称。

惠誉将希腊今年经济成长率预估从1月时预计的成长1.5%下调至成长0.5%，指因政府对供应商的欠款增加及银行融资紧张，使企业面临的流动性收紧。

周五稍早，希腊向其债权人提交了一份改革清单，誓言今年将录得少量预算盈余。

惠誉表示，如果希腊的改革措施获得接受，希腊将更一步接近获得余下的部分救助资金。

“欧元集团在拨付资金前，可能希望希腊政府显示其已执行部分改革清单的措施，这可能将资金拨付时间推迟，最早也要到4月晚些时候，”惠誉称。(完)

(编译 戴素萍/于春红; 审校 孙茉莉/杜明霞)

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