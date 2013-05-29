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债券 | 2013年 5月 29日 星期三 19:07 BJT

希腊政经：退出欧元区的可能性很小--希腊央行

路透雅典5月29日 - 希腊央行周三表示，希腊退出欧元区的可能性目前很渺小，但今年该国仍将连续第六年陷于经济衰退，另外在明年经济复苏前，失业率将进一步上升。

希腊央行预计，该国经济今年将萎缩4.6%，此前预估为萎缩4.5%。

该央行在货币政策报告中称，失业率将从目前的27%升至约28%的高位，并在2015年开始下降。

希腊央行预计，今年消费者物价通缩平均为0.3%，此前预估为通缩0.1%。今年不包括能源和食品在内的核心通胀率料下降1.1%。

该央行表示，达到预算目标将可提振民众信心，同时将降低对更多撙节措施的需求；此话目的是敦促政府维持改革，并达到与国际金主达成的财政目标。(完)

(编译 于春红; 审校 李婷仪)

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