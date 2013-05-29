希腊政经：退出欧元区的可能性很小--希腊央行

背景资料：中国政府2017年出台的房地产主要政策一览
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
路透雅典5月29日 - 希腊央行周三表示，希腊退出欧元区的可能性目前很渺小，但今年该国仍将连续第六年陷于经济衰退，另外在明年经济复苏前，失业率将进一步上升。
希腊央行预计，该国经济今年将萎缩4.6%，此前预估为萎缩4.5%。
该央行在货币政策报告中称，失业率将从目前的27%升至约28%的高位，并在2015年开始下降。
希腊央行预计，今年消费者物价通缩平均为0.3%，此前预估为通缩0.1%。今年不包括能源和食品在内的核心通胀率料下降1.1%。
该央行表示，达到预算目标将可提振民众信心，同时将降低对更多撙节措施的需求；此话目的是敦促政府维持改革，并达到与国际金主达成的财政目标。(完)
(编译 于春红; 审校 李婷仪)
路透北京4月5日 - 在中央一再强调“房子是用来住的、不是用来炒的”的背景下，中国多个城市升级调控措施、加入限购大军，既有热点城市周边县市，也有省内热点城市；而在北京3月17日祭出严厉调控政策后，更多城市跟进，据不完全统计，仅3月一个月，就有数十个城市出台各种形式的房地产调控政策。
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注：英国汽车生产商与经销商协会(Society of Motor Manufacturers and Traders，SMMT)