希腊经济：央行总裁乐观认为，与欧洲债权人达成协议的可能性增大

路透伦敦3月25日 - 希腊央行总裁史托纳拉斯周三称，在本周德国的一次会议后，希腊与欧洲债权人达成协议的可能性上升，并称离开欧元区只会让希腊更加痛苦。

史托纳拉斯在伦敦经济学院讲话时还称，欧洲央行最近提高希腊银行业的紧急融资显示出，他们的前景稳定。

他列举了过去一年希腊经济状况好转的若干迹象，称若能与债权人达成协议，2016年经济增长将继续好转。

不过他对“希腊退出欧元区”的想法提出警告，称有信心不会发生这种事情。