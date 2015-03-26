希腊经济：央行总裁乐观认为，与欧洲债权人达成协议的可能性增大

南非汇市：兰特上涨，因美元走软
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透伦敦3月25日 - 希腊央行总裁史托纳拉斯周三称，在本周德国的一次会议后，希腊与欧洲债权人达成协议的可能性上升，并称离开欧元区只会让希腊更加痛苦。
史托纳拉斯在伦敦经济学院讲话时还称，欧洲央行最近提高希腊银行业的紧急融资显示出，他们的前景稳定。
他列举了过去一年希腊经济状况好转的若干迹象，称若能与债权人达成协议，2016年经济增长将继续好转。
不过他对“希腊退出欧元区”的想法提出警告，称有信心不会发生这种事情。
“希腊退出欧元区百害而无一利，”他称。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透约翰内斯堡5月5日 - 南非兰特兑美元周五上涨，从稍早触及的近四周低点反弹，因美元在法国总统选举前走低。 美元兑欧元触及约六个月最低，此前4月美国就业增长反弹强劲，但不足以改变周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。 1553 GMT，兰特上涨1.23%，报13.4775兰特。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
旧金山联储总裁威廉姆斯 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月5日 - 对中间派候选人马克龙将为法国总统的信心周五弥漫欧债市场，提振低评级意大利公债，并导致法国和德国10年期公债收益率差跌至六个月低点。