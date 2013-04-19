希腊称中国企业有意收购雅典机场股权

路透雅典4月18日 - 希腊财政部周四表示，中国深圳机场和富泰资产管理有意买下位于雅典的希腊最大机场。希腊政府明年将出售该机场。

作为欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困协议的一部分，希腊必须出售资产。目前为止，吸引到来自中国、俄罗斯和美国的潜在买家数量多余来自欧盟的买家。欧盟国家正协助支应希腊的2,400亿欧元援助金。

雅典国际机场由德国的Hochtief AG (HOTG.DE) HCOG.DE共同拥有和管理，Hochtief持有40%股权。该机场每年旅客吞吐量约1,300万人。

Hochtief希望出售股权，而近来已放弃寻找买家。

希腊政府持有雅典国际机场55%股权，目标至少出售30%。

希腊财政部在声明中称，深圳机场和富泰资产管理已表达有意承接Hochtief和希腊政府持有的股权。(完)

(编译 王冠中; 审校 张涛)

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