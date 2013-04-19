希腊称中国企业有意收购雅典机场股权

（更正）欧洲央行首席经济学家称谈论进一步削减购债还为时过早--CNBC
路透法兰克福4月7日 - 欧洲央行首席经济学家普雷特在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)采访时说，目前谈论进一步减缓欧洲央行购债速度还为时过早，而且当前信息也没有指向这一方向。
路透雅典4月18日 - 希腊财政部周四表示，中国深圳机场和富泰资产管理有意买下位于雅典的希腊最大机场。希腊政府明年将出售该机场。
作为欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困协议的一部分，希腊必须出售资产。目前为止，吸引到来自中国、俄罗斯和美国的潜在买家数量多余来自欧盟的买家。欧盟国家正协助支应希腊的2,400亿欧元援助金。
雅典国际机场由德国的Hochtief AG (HOTG.DE) HCOG.DE共同拥有和管理，Hochtief持有40%股权。该机场每年旅客吞吐量约1,300万人。
Hochtief希望出售股权，而近来已放弃寻找买家。
希腊政府持有雅典国际机场55%股权，目标至少出售30%。
希腊财政部在声明中称，深圳机场和富泰资产管理已表达有意承接Hochtief和希腊政府持有的股权。(完)
(编译 王冠中; 审校 张涛)
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