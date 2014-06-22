希腊希望成为中国通往欧洲的门户

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透雅典6月20日 - 中国和希腊周五表示，中国希望投资希腊的机场、铁路和最繁忙的港口，希腊则希望成为中国通往欧洲的门户。
中国总理李克强对希腊进行了为期三天的访问，希望此行能加强两国的经济联系。自中远太平洋(1199.HK)2009年赢得在希腊比雷埃夫斯港口(OLPr.AT)升级并运营两个集装箱码头的35年特许经营权以来，中希两国关系就更近了一步。
希腊现在依赖欧盟和国际货币基金组织(IMF)的援助贷款，并在努力摆脱持续六年之久的经济衰退，目前亟需外国投资来刺激经济增长和创造就业。
希腊官员表示，中国也在关注希腊耗资8亿欧元的克里特机场建设，以及希腊政府将在今年稍后出售的雅典机场。希腊发展部长Nikos Dendias表示，中希两国还就一个高速铁路项目进行了讨论。
“中方高度重视希腊作为进入欧洲门户的独特区位优势，愿与希方扩大在港口、公路、铁路等基础设施建设领域的务实合作。“中希两国在联合声明中称。
中希两国还希望更好地利用希腊位于欧洲、亚洲、非洲交汇处的战略位置优势，称希腊可以成为将中国产品引入欧洲的枢纽。
“希腊除了是海上贸易门户外，也可以成为空中交通枢纽，”希腊总理萨马拉斯说。“港口和机场，比如雅典国际机场和伊拉克利翁国际机场，都是中方感兴趣的对象。”
“比雷埃夫斯港口可以成为中国通往欧洲的门户，”李克强在考察中远在比雷埃夫斯的集装箱码头时说。
李克强周五表示，中国将鼓励国内企业与希腊船舶修理企业展开合作。
希腊海运部长Militiadis Varvitsiotis说，希腊拥有世界上最大的海运船队，中国约60%的进口石油及逾半出口商品是由希腊船队承运。
中国近几年对希腊资产的兴趣逐步提高。
中远太平洋称，希望比雷埃夫斯港口成为一个地区枢纽，并计划扩建港口码头，修建一个加油码头，后者是个耗资2.3亿欧元的投资项目，还有待欧盟执委会的批准。
中远太平洋还表示有兴趣收购比雷埃夫斯港口67%的股权。
中国国家电网公司(SGCC)是希腊电网运营商ADMIE控股权的五大竞购方之一。中国综合企业复星国际(0656.HK)则是参与希腊造价高达70亿欧元的最大私有化项目--雅典旧机场改造的财团成员之一。
“希方欢迎中国企业参与希国有资产私有化进程，愿提供必要协助和支持，”两国联合声明称。
这是自希腊2009年承认国家财政陷入严重麻烦以来，中国总理第二次访希。
(完) (编译 白云; 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。