希腊官员称中国希腊两国总理商讨了投资和合作事宜

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透雅典2月11日 - 希腊政府一位官员周三表示，该国总理齐普拉斯与中国总理李克强进行了电话交谈，李克强指出中国企业对在希腊进行新的投资感兴趣。
“中国总理向齐普拉斯保证，中国企业对在希腊进行新投资是有兴趣的。两位领导人就深化经济、商业和文化合作进行了交谈。”
这位官员还表示，两位领导人讨论了向中国派遣一希腊政府代表团事宜，以为齐普拉斯访华做准备，但他没有给出更多细节。
希腊副外长洪蒂斯称，中国主动表示愿向希腊提供经济支持，但中国外交部发言人华春莹周三稍早称不掌握相关情况。(完)
(编译 王洋; 审校 李军)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)