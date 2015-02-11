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国际财经 | 2015年 2月 12日 星期四 07:31 BJT

希腊官员称中国希腊两国总理商讨了投资和合作事宜

路透雅典2月11日 - 希腊政府一位官员周三表示，该国总理齐普拉斯与中国总理李克强进行了电话交谈，李克强指出中国企业对在希腊进行新的投资感兴趣。

“中国总理向齐普拉斯保证，中国企业对在希腊进行新投资是有兴趣的。两位领导人就深化经济、商业和文化合作进行了交谈。”

这位官员还表示，两位领导人讨论了向中国派遣一希腊政府代表团事宜，以为齐普拉斯访华做准备，但他没有给出更多细节。

希腊副外长洪蒂斯称，中国主动表示愿向希腊提供经济支持，但中国外交部发言人华春莹周三稍早称不掌握相关情况。(完)

(编译 王洋; 审校 李军)

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