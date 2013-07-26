希腊清除了获得欧盟和IMF救援资金的最后障碍

美股微幅收低 此前美国公布疲弱就业数据及杜德利讲话
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透雅典7月25日 - 希腊周四通过了国际贷款人要求的最后一项立法，满足了获得下一批救助金的要求，此举也结束了两个月来围绕该国经济改革中不得人心措施的争论。
在议会夏休期间，希腊议员聚集起来批准一项新的税法，并最后完成有争议的公务员转岗计划。
该法案通过后，将解锁来自欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的58亿欧元(77亿美元)救援资金。
资金紧缺的希腊政府料将从下周一开始收到救援资金。这些资金包括来自欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金的25亿欧元，欧洲央行的15亿欧元公债获利返还，以及IMF的18亿欧元。
在保证实施进一步改革的前提下，希腊还将于10月收到另外10亿欧元救援资金。(完)
(编译 朱晓军；审校 徐文焰)
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