希腊清除了获得欧盟和IMF救援资金的最后障碍

路透雅典7月25日 - 希腊周四通过了国际贷款人要求的最后一项立法，满足了获得下一批救助金的要求，此举也结束了两个月来围绕该国经济改革中不得人心措施的争论。

在议会夏休期间，希腊议员聚集起来批准一项新的税法，并最后完成有争议的公务员转岗计划。

该法案通过后，将解锁来自欧盟、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)的58亿欧元(77亿美元)救援资金。

资金紧缺的希腊政府料将从下周一开始收到救援资金。这些资金包括来自欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金的25亿欧元，欧洲央行的15亿欧元公债获利返还，以及IMF的18亿欧元。

在保证实施进一步改革的前提下，希腊还将于10月收到另外10亿欧元救援资金。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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