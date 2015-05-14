希腊重启比雷埃夫斯港出售案 邀请中国中远等三家企业竞价

路透雅典5月14日 - 希腊一名民营化高层官员周四向路透表示，希腊已通知三家企业9月前对比雷埃夫斯港(OLPr.AT)多数股权提出约束性买价，重启这项重大资产出售案。比雷埃夫斯港为希腊最大港口。

去年希腊将中国中远集团及其他四家公司列入最后竞标名单，角逐取得比雷埃夫斯港的67%股权，但齐普拉斯的左翼政府今年上台后，这项出售案暂停。

放行这项出售案，料将是齐普拉斯向欧盟及国际货币基金组织(IMF)谈判援助时的重要让步之一。

官员表示，希腊政府周三晚间向投资人发出投标邀请函，但股权比例由先前的67%降至51%。

官员称，原先最后竞标名单的五家公司之中，只有三家仍对比雷埃夫斯港有兴趣，分别是中远、荷兰集货箱码头营运商APM Terminals(MAERSKb.CO)、及菲律宾International Container Terminal Services(ICT.PS)。

“内容将是51%股权，若投资3亿欧元，五年后可选择提高至67%，”他称。“我们希望9月底或10月初宣布得标者。”(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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