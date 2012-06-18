希腊政党领袖接近达成组阁协议 寻求放宽纾困条件

* 新民主党将在周二达成联合组阁协议--消息

* 政党领导人承诺"修改"纾困条件

* 德国反对修改纾困条件

* 市场紧张情绪只是暂时纾缓

路透雅典6月18日电---一位政党高层周一表示,在大选中以微弱优势取胜後,希腊保守派政党正在接近组成新的联合政府,其领导人承诺将软化惩罚性的节支计划,即便德国表示反对.

周日大选後市场出现的释然性涨势很快消散,因为新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)未能获得足够的权力,来推行欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困协议中要求的大幅减支和加税.

反对纾困协议附加条款的左翼激进联盟党SYRIZA和其他小党派获得约半数选票,但在议会中占有较少席位,因希腊选举制度给予第一大政党更多的关照.

萨马拉斯从总统那里获权组建联合政府,一位新民主党消息人士称,该党在萨马拉斯与第三大政党--泛希腊社会主义运动(PASOK)和民主左派党会晤後,有望在周二达成组阁协议.

萨马拉斯表示,希腊会履行对纾困方案的承诺.该方案旨在避免该国破产并退出欧元区.但他并称:

"我们同时不得不对纾困协议进行一些必要的修改,来减轻深陷高失业率和巨大困难中的人民的压力."

一名新民主党高层官员预期很快可达成组阁协议."我们明天会签署一项协议,我们会组建政府,"这名要求匿名的官员表示.

新政府将加速并扩充私有化计划以充实国库,同时要求债权方允许希腊将进一步节支117亿欧元的时限从两年延长至四年.

泛希社运同样拥有内阁席位,意味着尽管左翼激进联盟党表现不俗,但权力仍在泛希社运和新民主党手中.这两个党派统治希腊数十年并致该国陷入危机.这名匿名官员同样表示,希望民主左派党也能够加入联合政府.该党是规模较小的温和左翼党派.

**信守承诺**

援助协议可能出现多大改变,欧洲方面对此释放出不同信号.欧元区主要出钱大户德国已对希腊改革的迟缓步伐感到恼火,不同意援助方案中部分目标的达成时间被推迟过久.

德国总理默克尔在墨西哥举行的20国集团(G20)峰会上表示,希腊已承诺的改革有任何放松都是无法接受的.她称,"新政府将必须信守希腊已做出的承诺."

由37岁的齐普拉斯(Alexis Tsipras)领导的希腊左翼激进联盟党(SYRIZA)是主要的反对派力量,新政府上台後若不能尽快平息社会紧张,将很快面临抗议活动.

希腊保守派新民主党领袖萨马拉斯(Antonis Samaras)会见了齐普拉斯,但後者拒绝加入新政府.本次选举SYRIZA党的得票较5月6日选举增近一倍.

SYRIZA支持者对周日选举结果表示庆祝,称其执政不过是时间问题.

泛希腊社会主义运动(泛希社运)领导人韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)表示周二必须完成协商.

新民主党消息人士告诉路透,泛希社运将参与新政府,而不仅仅在国会中投票.该官员称,"在长期内他们的参与将是积极的,而不仅仅是象征性."

民主左翼党(Democratic Left)领袖Fotis Kouvelis表示,他已准备好根据"已协商一致的内容"支持萨马拉斯.Kouvelis也呼吁放宽援助希腊的条件.

德国外交部长韦斯特威勒(Guido Westerwelle)指出,希腊援助协议的主要内容"没有协商的余地",但鉴於希腊选举消耗了一些时间,债权方可能愿意在兑现部分目标的时间上有所松动.

"我们不能忽略已失去的几周时间,因此准备就时间框架展开磋商,且我们不希望民众因此而受苦,"他周一向德国广播电台表示.

**争取时间**

欧元集团主席贾克称,欧元区财长或许同意在希腊节支措施上作出一些让步,但节支计划不会大幅修改."如果我们没有适当理由而作出让步,将发出错误的信号,"他向德国电视二台表示.

分析师感到悲观."希腊危机拖延已久,不一定能扭转,"雅典智库ELIAMEP的Theodore Couloumbis指出."希腊新政府要想长久执政,就得拿出成绩,在青年人失业率高达50%和经济连续第五年衰退的情况下是无法持续执政的."

市场对此也抱有疑虑.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3开盘升1.1%,但在随後回吐全部涨幅,因欧元区的根本性问题令投资者重新面对现实.欧元兑美元的涨势也消散.

更令人担忧的是,意大利和西班牙的举债成本强劲上扬,西班牙10年期公债收益率达到逾7%的危险水平,意大利可比公债收益率也升越6%,表明欧元区危机正愈演愈烈.(完)

--编译 张荻/梁睿雪/石冠兰/肖群英;审校 徐文焰/郑茵/程琳

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