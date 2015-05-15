希腊做出让步重启私有化举措 但德国立场仍强硬

路透雅典5月14日 - 希腊重启最大港口比雷埃夫斯港的出售案，对国际债权人做出让步。

希腊一名民营化高层官员向路透表示，希腊已通知三家企业9月前对比雷埃夫斯港多数股权提出约束性买价，重启这项重大资产出售案。

尽管希腊做出让步，但德国央行没有放松针对希腊的强硬立场的迹象。

德国央行总裁魏德曼在接受德国报纸采访时，批评每周追加向希腊银行提供的紧急流动性援助，指称这打破了欧洲央行向成员国政府注资的禁忌。

“鉴于禁止向成员国政府提供货币融资的规定，我认为下面这种做法不对，即向无法从市场融资的银行提供贷款，而这些贷款又被用于购买无法入市筹资的本国政府债券，”魏德曼对德国商报(Handelsblatt)说。

希腊的左翼政府寻求淡化与该国央行的紧张关系，这显然是为了在努力争取与国际债权人达成协议之际，对外展示本国更为团结的形象。

由于之前一家报纸指责希腊央行总裁史托纳拉斯破坏希腊与债权人的谈判，且政府官员在其他问题上对他公开批评，因此史托纳拉斯与政府的关系受到外界关注。

“希腊政府和史托纳拉斯之间没有任何问题。如果出现问题，也不应归咎于政府方面，”希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis向路透表示。“央行独立性问题是央行首先要扞卫的问题，希腊政府完全尊重央行的独立性。”

在希腊与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人进行谈判之际，政府与央行的关系若恶化，则可能令业已艰难的谈判雪上加霜。债权人称，希腊政府拒绝按欧洲的规则行事，这让债权人感到愤怒。

Sakellaridis说，希腊仍力争在5月底前与债权人达成协议，总理齐普拉斯将在下周欧盟里加峰会召开前加强与欧盟领导人的沟通。

希腊方面还称，在里加峰会后，希腊可能请求举行欧元区财长紧急会议。(完)

(编译 杜明霞/汪红英；审校 龚芳/李爽)

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