希腊仍需说服欧洲各方相信其将恪守节支条款

路透雅典/布鲁塞尔2月13日电---欧洲要求希腊在周三前说服心存疑虑的国际债权人,让他们相信希腊将坚守数十亿欧元预算削减计划中附带的惩罚性条款.希腊国会此前批准该节支措施,但与此同时雅典城内出现暴力活动.

国会议员周日同意通过大幅削减薪资、养老金和就业岗位,来换取欧盟和国际货币基金组织(IMF)的1,300亿欧元(1,700亿美元)援金,以避免有可能波及整个欧元区的无序违约.

抗议人士与警方发生冲突.雅典市中心多家剧院、咖啡厅、商店和银行起火燃烧,凸显出在经历了四年经济衰退和两次严苛的节支措施後,该国混乱局势恶化.

欧盟周一警告称,无序违约的後果将是"毁灭性的".

欧盟要求希腊总理帕帕季莫斯领导的脆弱执政联盟在周三欧元区财长会议前,详细阐述该国将如何实现3.25亿欧元的预算削减.

希腊政府发言人称,同样在周三以前,希腊政界领导人须给出一份施行协议条款的书面承诺.这反映出欧盟领导人脆弱不堪的信心,他们已经受够了出尔反尔.

这名发言人表示,希腊将於4月进行大选.到时对第二轮节支行动普遍深感愤怒的选民可能会进一步倾向左右两翼,将考验希腊的承诺.

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希腊需要在3月20日前得到国际援金,才能偿还145亿欧元债务.

欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示,无序违约将给希腊社会带来毁灭性的影响.

"我相当有信心,希腊能够在下次欧元集团会议前,落实包括确定削减3.25亿欧元支出的具体计划在内的其它条件.会议会决定是否实施救援计划,"他说.

**社会爆炸**

为减轻希腊背负的债务,该协议提出的旧债换新债将民间债权人的实际价值削减了70%左右.

熟知同民间部门债务谈判的知情人士透露,如果没有进一步的变化,那麽协议条款将会在周三欧元区财长会议後宣布.

一消息人士称,协议的条款将包括,债券持有人获得平均3.5%的利率,并获得与希腊经济增长挂钩的额外保证.

希腊政府发言人Pantelis Kapsis在谈到债务互换协议时说道:"这将在3月完成."

因不满援救法案希腊有一名部长和五名副部长辞职,总理帕帕季莫斯本周可能另找他人.他曾警告道,若议员否决该协议且希腊发生违约,就会引起"社会爆炸."

不过希腊街头的骚乱及联合政府中有43位议员投下的反对票,均暗示希腊恐怕早已处在火山口.

节支措施中包括将最低工资调降22%,且在2015年以前公务员要完成150,000名的大裁员.

周一批判谴责的声音四起,称更多的节支措施将只会招致经济陷入更深的下滑螺旋中,但希腊政治领导人几乎别无他法.

新民主党领袖Antonis Samaras称,希腊应将关注点更多的放在通过减税和私有化来刺激经济增长.(完)

--编译 梁睿雪/孙茉莉;审校 侯向明/徐文焰/戴素萍

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