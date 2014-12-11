（更正）希腊总理萨马拉斯豪赌总统选举 但支持不足胜算堪忧

(更正：倒数第三段译文有误，改为“况且很难说不会有反对党议员倒戈”，非“但是否会有反对党议员会反对则很难说”)

路透雅典12月10日 - 希腊总理萨马拉斯希望先下手为强，举行总统选举，但他的胜算机率不大。只有至少劝服部分反对党议员倒戈，他才有可能赢得此次议会投票，避免有可能发生的政治危机。

不过分析师提醒道，当议会12月17日启动三轮投票后，随着保守派的萨马拉斯努力争取足够的议员支持，他的胜出机率也可能很快发生变化。

萨马拉斯周一将总统选举提前约两个月，这犹如一项豪赌，因为一旦议会否决其提名的候选人，就将引发议会提前选举。届时，反对欧盟/国际货币基金组织(IMF)救援计划的左翼反对党可能胜出。

他需要在议会300席中获得180票支持才能赢得选举，但他目前只能确保155名议员支持。因此，他和反救援计划的左翼激进联盟党领导人齐普拉斯(Alexis Tsipras)都在拉拢独立议员，为剩余25张选票展开争夺。

即便萨马拉斯将独立议员悉数收归其阵营，他也仍将缺少一票。而部分独立议员已经公开承诺会反对政府提名的候选人，所以就连这种情况也希望不大。

的确，如果所有反对党议员都不赞成政府提名的人选--前欧盟执委会环境执委迪马斯(Stavros Dimas)，这就足以让政府垮台。希腊五个反对党控制了国会121席，这刚好是能够阻止政府胜出所需的席位数。

“最终的结果可能是几票之差来决定，”IHS Global Insight分析师Blanka Kolenikova表示。

政治分析师John Loulis认为萨马拉斯必败无疑。“即使他能够将议员席位票数冲高，也无法达到180席。”

政府官员在私下和公开场合都表达了有信心拿到足够的票数，况且很难说不会有反对党议员倒戈。

有两个因素可能对萨马拉斯有利。距离上次大选才不过两年多，绝大多数的希腊人对于再次选举深恶痛绝。此外，许多议员可能会想要支持萨马拉斯，以避掉不用再次选举的风险。

但如果萨马拉斯铩羽而归，民调显示，左翼激进联盟党可能在这之后的大选中胜出。这将使得希腊与金主欧盟及IMF之间的关系陷入危机，如果左翼激进联盟党未能找到执政联盟，或导致政治陷于瘫痪。(完)

(编译 朱晓军/戴素萍 审校 徐文焰/张明钧)

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