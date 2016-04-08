希腊敲定将把该国最大港口比雷埃夫斯港售予中国远洋

路透雅典4月8日 - 希腊周五敲定，将把该国最大港口比雷埃夫斯港售予中国远洋(601919.SS)。这是希腊自去年末以来实施的第二宗大型私有化交易。

中国远洋海运集团董事长许立荣、希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)和希腊私有化机构负责人在雅典签署了这项规模为3.685亿欧元(4.1943亿美元)的合同。

根据协议，中国远洋将以2.805亿欧元收购比雷埃夫斯港(OLPr.AT) 51%股权，完成3.5亿欧元强制性投资五年后以8,800万欧元收购剩余16%股权。(完)