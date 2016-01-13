希腊证实中远太平洋递交竞购比雷埃夫斯港多数股权唯一提案

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透雅典1月12日 - 希腊国有资产私有化机构周二证实，中远太平洋已递交比雷埃夫斯港务局(OLPr.AT)多数股权的唯一竞购提案。比雷埃夫斯港务局是希腊最大港--比雷埃夫斯港的经营者。
去年12月21日是递交比雷埃夫斯港67%股权竞标提案的截止日。国有资产私有化机构的委员会将在未来一周开会，评估新报价。
根据希腊官员，最初中远太平洋、丹麦的马士基集装箱码头公司(APM Terminals)(MAERSKb.CO)及菲律宾International Container Terminal Services都有意竞标。
自2009年以来中远太平洋(1199.HK)一直管理着比雷埃夫斯港的几个货运码头。比雷埃夫斯港是往亚洲、东欧和北非的门户。
希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)去年1月赢得大选后，曾暂停出售案，但在夏季与欧元区伙伴达成860亿欧元纾困协议后，重启了私有化进程。(完)
(编译 张若琪 审校 张涛)
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。