希腊证实中远太平洋递交竞购比雷埃夫斯港多数股权唯一提案

路透雅典1月12日 - 希腊国有资产私有化机构周二证实，中远太平洋已递交比雷埃夫斯港务局(OLPr.AT)多数股权的唯一竞购提案。比雷埃夫斯港务局是希腊最大港--比雷埃夫斯港的经营者。

去年12月21日是递交比雷埃夫斯港67%股权竞标提案的截止日。国有资产私有化机构的委员会将在未来一周开会，评估新报价。

根据希腊官员，最初中远太平洋、丹麦的马士基集装箱码头公司(APM Terminals)(MAERSKb.CO)及菲律宾International Container Terminal Services都有意竞标。

自2009年以来中远太平洋(1199.HK)一直管理着比雷埃夫斯港的几个货运码头。比雷埃夫斯港是往亚洲、东欧和北非的门户。

希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)去年1月赢得大选后，曾暂停出售案，但在夏季与欧元区伙伴达成860亿欧元纾困协议后，重启了私有化进程。(完)