债权人的强硬立场可能迫使希腊提前选举--副部长

路透雅典6月5日 - 希腊社会福利部副部长Dimitris Stratoulis周五表示，如果国际债权人不软化协议条款，由左翼领导的希腊政府可能提前选举。Stratoulis是希腊政府中的强硬派。

“债权人打算实施强硬措施。如果他们不针对这些要挟做出让步，政府...将不得不寻求可替代的解决办法，就是选举，”他说。

Stratoulis和执政党左翼激进联盟党(Syriza)的极左派系关系密切，目前并不清楚这项声明是否代表党内的多数看法。但这凸显出对债权人提案内容的愤怒，让人更加感觉到该党将寻求替代方案以避免接受该项计划。

希腊推迟偿还周五到期的一笔国际货币基金组织(IMF)款项。总理齐普拉斯面对左翼支持者的愤怒，要求更改国际债权人为提供援助而设定的苛刻条件。(完)

(编译 王兴亚/李婷仪 审校 许娜/龚芳)

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