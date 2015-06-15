希腊总理称将耐心等待债权人接受现实--报载

路透雅典6月15日 - 希腊一报纸周一报道，希腊总理齐普拉斯称，希腊将耐心等待国际债权人在现金换改革协议谈判中变得务实。希腊问题的最新一轮谈判在上日破裂。

齐普拉斯还称，欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)坚持要求希腊削减养老金是出于政治原因。

“在纾困计划下(希腊)经历了五年的洗劫，债权人还坚持要求进一步削减养老金，这只能说是出于政治目的，”齐普拉斯在对希腊报纸Ton Syntakton发表的声明中称。

“我们将耐心等待，直到债权人接受现实。”

为打破希腊与其国际债权人之间僵局的谈判周日无果而终，欧洲领导人大为不满。希腊一步步滑向债务违约，危及它在欧元区中的前途。(完)

(编译 王丽鑫/王兴亚；审校 李婷仪/郑茵)

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