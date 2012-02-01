希腊需承诺进行艰难的改革 才能达成换债协议并获得援金

路透雅典1月31日电---希腊政府周二表示,未来几天内需作出"艰难"决定,敲定换债协议以及1,300亿欧元救助计划,以避免无序违约.

接近破产的希腊正竭力说服持质疑态度的金主,使其相信该国能尽力削减支出并实施就业改革,助其渡过因经济环境恶化和此前改革计划脱轨而导致的资金不足境地.

随着期待已久的换债协议大部分已达成,雅典的焦点现已锁定在改革方面.若未能说服金主相信该国能遵守诺言,或给换债及该国最近一笔援金的发放带来风险.

"一切决定於希腊是否能令'三驾马车'相信他们将落实所需的撙节计划,"一名知情人士在谈及由欧洲央行、欧盟和国际货币基金组织(IMF)组成的"三驾马车"时表示.

希腊财政部长韦尼泽洛斯证实,关於换债和纾困方案的谈判"趋於一致"且"相互依赖",并称希腊距离与民间债权人就重组2,000亿欧元债务达成协议"仅一步之遥".

"若不能敲定新的(纾困)方案,我们就没有必要的资金,换债协议也难以完成,"他说."未来数天,我们国家需要作出艰难决定,付出巨大努力,来回报希腊人民作出的牺牲、成就和希望."

希腊一位高级银行人士稍早表示,最终换债协议要等到希腊能够表明其认真对待改革时才会公布.

"换债协议已经准备就绪,但在本周末前将不会公布,等待政府就改革、就业问题及养老金体系作出明确承诺,"该拒绝置名的银行家称.

"通过延迟宣布换债协议,其他欧洲国家将施压(希腊)政府和政界领导人作出明确承诺."

银行人士和政府官员表示,换债协议协商或最早在周三结束,但欧洲央行进一步削减债务的行动目前被视为必要之举,且是关键所在.(完)