希腊危机给中国城投债定价的启示

作者 钟华

路透北京6月21日电---希腊支持紧缩与留在欧元区的党派在周日大选中获胜,这不仅给黯淡的全球市场带来一丝希望,也对中国投资者理解城投债的投资和定价有着重要意义.

也就是说,作为政府或有债务的中国低评级城投债发行主体,即使面临破产或违约风险,整体而言将是一个漫长的故事.尽管该类风险不应纵容,但这有助於投资者从真实的违约概率找到其相应的合理定价.

虽然中低评级城投债收益率较峰值已经有80-150个基点(bp)的跌幅,但在政策基调趋於宽松和资产比价之下,短期内应该还享有值得投资的优势.但投资者也需要注意和仔细甄别城投债发行主体的现金流状况、政府担保条件,以及流动性风险等.

众所周知,沦为CCC主权评级的希腊债务之承重不容置疑,占国内生产总值(GDP)之比今年预估值将达到160%,为欧元区国家最高.即使如此,欧元区主导国依然选择挽留希腊于欧元区中,希腊周日大选结果也表明愿意留于欧元区内.这显示出政治因素在与经济因素较量中稍占上风,并愈发凸显希腊债务不仅是希腊的问题,还是欧洲的问题.

但希腊10年期国债收益率已达远超过"死亡之吻"的26%,经济也已陷入负增长区间,两者之间的差距明显扩大.这意味着希腊债务会恶性循环,未来紧缩之路将异常痛苦,并将不断与希腊国家主权与民主政治之间发生冲突和博弈.

中国部分融资平台债务似乎也在演绎希腊走过的老路,债务总规模同样在2008年以来的全球危机中迅速膨胀.尽管中国融资平台总债务与全国GDP规模之比并不高,这好比欧元区国家债务加总与欧元区GDP加总之比还好於美国水平,并远不像希腊一国那样糟糕.

而汤森路透数据还显示,希腊2007年以前的GDP增长率还基本能覆盖10年国债收益率代表的融资成本支出,但过度的举债最终使得希腊在这场百年一遇的全球危机中折戟.

对中国来说,发展是硬道理,地方要寻求当地经济的增长,融资平台要谋求自身的发展.但值得警惕的是,单一融资平台债务和利息支出可能或远超平台自身所能承受范围,某一个地区的融资平台等地方政府性债务也可能会超过当地政府财政的承受范围,最终可能会演化到自身不能解决的地步.

当今希腊就为投资者提供在中国政治和经济生态下,融资平台或地方债务发生危机可能演化路径的视角.事实上,逾期贷款占净资产逾5.5倍的山东海龙(000677.SZ)一年期短期融资券--11海龙CP01,最终由潍坊市政府出面协调得以成功兑付,就是一个很好例证.

当然,中国更应该吸取希腊债务管理失当的教训,继续整顿包括地方融资平台在内的地方政府性债务,不能因为当前经济放缓而重新放纵该类债务的恣意扩张;其次,债务融资成本要与投资回报相适应,防止过高的债务融资成本加剧债务的自我膨胀.

从债务融资成本指标看,中国一季度金融机构贷款加权平均利率已经与中国GDP增长率代表的投资回报相当,中国或许应该采取降息等降低融资平台融资成本的举措,来防止中国债务的自我膨胀和帮助下滑中的经济恢复.

同样,美联储(FED)自危机以来也在致力於降低融资利率,本周三还决定延长卖短债买长债(以压低长期利率)的"扭转操作(OT)"至年底,并称准备好采取更多行动,以扶助日益脆弱的美国经济复苏.(完)

--审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。