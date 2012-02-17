希腊让债券交易员摇摆于希望与绝望之间

几个月来希腊问题让市场在希望与绝望之间来回摇摆，令处於欧元区危机中心的债券交易员苦不堪言，银行交易部门也赚不到什麽钱。

路透伦敦2月16日电---几个月来希腊问题让市场在希望与绝望之间来回摇摆,令处於欧元区危机中心的债券交易员苦不堪言,银行交易部门也赚不到什麽钱.

"一想起希腊就头痛,想起欧洲也是如此...现在试图去挣钱变得非常困难,"伦敦一位公债交易员说.

希腊债务违约的威胁促使欧盟领导人加大举措力度,让希腊政府刺破这颗痛苦的债务脓疮,要求其采取严格的财政紧缩措施,并对民间债权人加大施压使之分担更多损失.

然而一个又一个截止期限过去,仍然没有一个明确的解决方案,交易员对希望之後迎来失望这一无休止的轮回感到厌烦.他们采取的办法是:短线押注,一出现亏损端倪立刻出逃.

"如果押错了宝,就必须尽快止损...越早割肉损失越小,"另一位在伦敦的交易部门消息人士说.

"10年前的市场更加理性,波动也小一些.你可以稍稍考虑一些中期投资...而现在,情况完全不是这样."

固定收益历来是银行获利的贡献大户,现在银行业内这块收入普遍出现下降,相应职位也纷纷被裁.

"目前情绪相当低落,"都柏林一位交易员称.

"去年许多交易机构的情况都不太好,而且由於就业市场也不像往常那麽活跃,人们可能不愿意大量建仓."

**恶性循环**

低量、短线交易已经令市场珍贵的流动性枯竭,令交易更加昂贵与困难.

"这是个恶性循环.价格波动越剧烈且波动区间持续越短,愿意进场的人就越少,进而导致价格继续短线剧烈波动,"这位交易员说.他指的是技术线图上,因隔夜市场信心急遽转变而导致的开盘与收盘价差.

年初以来德国公债价格的波动区间很明确,但只要一则新闻头条就可以但任意一天的走势转向,让交易员眼看获利迅速变成亏损.

"短期看来情况可能更加糟糕.每个人现在都说'好,周一就看欧元集团了'.但有人真的相信周一就会有结论吗?可能没有,"Lloyds Bank分析师Achilleas Georgolopoulos说.(完)

--编译 郑茵/李婷仪;审校 隋芬/吴云凌

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