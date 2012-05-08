希腊危机恶化 组建新政府希望渺茫

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
* 国会第一大党领导人Samaras拒绝左派为组建新政府而提出的建议
* 第二大党左派联盟领导人Tsipras宣布放弃援助计划
* 希腊可能重新举行大选
* 财长韦尼泽洛斯呼吁组建亲欧洲的政府
路透5月8日电---希腊周二陷入越来越深的危机,左派总理候选人为组建新联合政府设定多项条件,而最大党派称这将摧毁希腊.
保守派新民主党领袖Antonis Samaras表示,左派领袖Alexis Tsipras的主张将会导致希腊退出欧元区,因他要求撕毁希腊为换取欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助而作出的承诺.新民主党在周日希腊大选中得票第一.
"Tsipras先生要我在这份毁灭希腊的文件上签上名字,我将不会这麽做,"Samaras说.
作为希腊左派政党联盟中最年轻的领导人,Tsipras周二获得希腊总统尽力组建新政府的任命,他立即宣布放弃希腊援助计划,并威胁将该国银行业国有化.
Samaras称,他可以支持少数派政府,但不会接受Tsipras的条件,这预示着Tsipras成功组建政府的机率微乎其微,希腊几周内重新选举的可能性日益上升.
泛希腊社会主义运动党(PASOK)领袖韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)同样不太可能接受Tsipras的条件.他周二呼吁建立拥护欧洲团结的政府.
Tsipras则对记者称:"民意显然是判了抒困协议无效."
他的声明或让投资者更加不安.投资者担心希腊会再次扰乱欧元区的稳定.
组建新执政联盟的谈判还在进行,与此同时仍由现任总理帕帕季莫斯负责管理国家.但若举行新的选举,Papoulias将任命一个过渡性的临时政府.
唯一一个略有成功可能的方案是,PASOK与Tsipras结成联盟.如果新民主党不参与议会的信任投票,而不是投反对票,Tsipras就有可能赢得多数赞成票.
而Tsipras的公开表态,似乎让这个办法沦为空谈.分析师称,即便真能组成这样一个政府,也将非常脆弱,过不了几个月就会土崩瓦解.
希腊智库ELIAMEP的政治分析师Theodore Couloumbis指出,许多希腊人否认存在被迫退出欧元区的风险.他们以为"我们只需要告诉他们我们要从10楼跳下来,他们就将给我们一个安全气垫.我想说,'当心,你们可能会摔到地上粉身碎骨'."(完)
--编译 肖群英/程琳;审校 张明钧/徐文焰
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--人民币兑美元当周跌0.38%。在前“两会”行情下，人民币前半周波澜不兴小幅走升；后半周随着美联储3月加息预期提振美元指数，人民币亦连连收跌，一度跌破6.90关口，遂遭遇大行维稳。周五人民币收跌至一个半月新低，也结束了与CNH长达两个月的汇价倒挂。如果美联储3月果真加息，近期人民币稳定的格局可能被打破。
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