希腊危机恶化 组建新政府希望渺茫

5月6日 希腊极右翼政党Golden Dawn的支持者庆祝该党在北部地区Thessaloniki的选举结果。 REUTERS/Grigoris Siamidis

* 国会第一大党领导人Samaras拒绝左派为组建新政府而提出的建议

* 第二大党左派联盟领导人Tsipras宣布放弃援助计划

* 希腊可能重新举行大选

* 财长韦尼泽洛斯呼吁组建亲欧洲的政府

路透5月8日电---希腊周二陷入越来越深的危机,左派总理候选人为组建新联合政府设定多项条件,而最大党派称这将摧毁希腊.

保守派新民主党领袖Antonis Samaras表示,左派领袖Alexis Tsipras的主张将会导致希腊退出欧元区,因他要求撕毁希腊为换取欧盟(EU)/国际货币基金组织(IMF)援助而作出的承诺.新民主党在周日希腊大选中得票第一.

"Tsipras先生要我在这份毁灭希腊的文件上签上名字,我将不会这麽做,"Samaras说.

作为希腊左派政党联盟中最年轻的领导人,Tsipras周二获得希腊总统尽力组建新政府的任命,他立即宣布放弃希腊援助计划,并威胁将该国银行业国有化.

Samaras称,他可以支持少数派政府,但不会接受Tsipras的条件,这预示着Tsipras成功组建政府的机率微乎其微,希腊几周内重新选举的可能性日益上升.

泛希腊社会主义运动党(PASOK)领袖韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)同样不太可能接受Tsipras的条件.他周二呼吁建立拥护欧洲团结的政府.

Tsipras则对记者称:"民意显然是判了抒困协议无效."

他的声明或让投资者更加不安.投资者担心希腊会再次扰乱欧元区的稳定.

组建新执政联盟的谈判还在进行,与此同时仍由现任总理帕帕季莫斯负责管理国家.但若举行新的选举,Papoulias将任命一个过渡性的临时政府.

唯一一个略有成功可能的方案是,PASOK与Tsipras结成联盟.如果新民主党不参与议会的信任投票,而不是投反对票,Tsipras就有可能赢得多数赞成票.

而Tsipras的公开表态,似乎让这个办法沦为空谈.分析师称,即便真能组成这样一个政府,也将非常脆弱,过不了几个月就会土崩瓦解.

希腊智库ELIAMEP的政治分析师Theodore Couloumbis指出,许多希腊人否认存在被迫退出欧元区的风险.他们以为"我们只需要告诉他们我们要从10楼跳下来,他们就将给我们一个安全气垫.我想说,'当心,你们可能会摔到地上粉身碎骨'."(完)

--编译 肖群英/程琳;审校 张明钧/徐文焰

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