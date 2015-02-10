综述：欧元区与希腊分歧加剧 美加出面斡旋

图为置于欧元现钞上的两枚希腊硬币。 REUTERS/Murad Sezer

路透雅典/伊斯坦布尔2月9日 - 希腊与欧元区伙伴国周一迈向边缘政治，希腊左翼总理齐普拉斯坚持不会延续与改革挂钩的纾困计划，德国则表示如果没有这样的计划，希腊就得不到救助资金。

欧盟执委会主席容克警告希腊不要指望欧元区会向齐普拉斯的要求妥协。目前双方对抗加剧，打击了金融市场，促使美国和加拿大也站出来呼吁保持冷静并作出让步。

希腊财长表示，如果希腊被迫退出，欧元区将向“纸牌屋”一样崩塌，言辞愈发激烈。

希腊一位财政官员表示，相信容克、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和德国总理默克尔不会让希腊走向破产，但默克尔表示，需要希腊拿出一项可持续的建议。

“我认为，关键是希腊提出什么建议，”默克尔在华盛顿举行的记者会上表示。

齐普拉斯周日公布计划，拟解除令希腊“痛苦不堪”的节支措施，拒绝延长订于本月底结束的2,400亿欧元的欧盟/国际货币基金组织(IMF)援助计划，并誓言要求德国对二次世界大战提出补偿。

他对国会的首次政策演说毫无妥协之意，引发希腊银行股进一步大跌，逼近历史低点，公债收益率急速窜升，引发欧洲各金融市场动荡。

齐普拉斯于周一访问奥地利时表示，他相信将在未来数日与欧洲伙伴敲定妥协方案，并再次强调6月之前的过渡安排，好挪出时间以协商重整希腊债务。

市场对希腊各次选举的反应图表：link.reuters.com/feq93w

**红线**

希腊财政部一名高阶官员向记者表示，重整债务并降低不含偿债支出的基本预算盈余目标，是希腊与欧盟进行任何协商时毫无商量余地的“红线”。

欧元区主要金主德国则坚决要求希腊新政府必须遵守前保守派政府所立下的承诺。

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，若雅典当局希望能够达成过度协议，则需要一项接受国际监督的改革计划。

“如果没有计划，希腊将举步维艰。我不清楚在没有计划的情况下，金融市场会如何对待希腊--但他可能知道得更多，”朔伊布勒在G20峰会上向记者谈及齐普拉斯时称。

一位英国财政部消息人士称，首相卡梅伦与财政部和央行官员召开特别会议，讨论希腊若退出欧元区的应对计划；这显示出国际忧虑升温。

希腊财长瓦鲁法基斯提出了债务互换建议，但未能在上周的欧洲行当中获得多少支持。瓦鲁法基斯周日向意大利电视台表示，如果希腊被迫退出，欧元区最终将瓦解；这番言论惹恼了欧元区伙伴国。

欧盟执委会主席容克在访德之旅中向记者称，“希腊不应假设整体气氛已经改变，即不应假设欧元区会无条件接受齐普拉斯政府的计划。”

容克预计不会在周三的欧元区财长会议，抑或是周四的欧盟峰会上就希腊未来的命运达成协议。

**不会赔偿**

德国副总理暨社会民主党(SPD)党首加布利尔断然拒绝了齐普拉斯就纳粹占领希腊索要赔偿的要求，指称这些事务已经通过促使德国在1990年实现统一的主要国家谈判解决了。

被问到德国会否支付赔偿时，加布利尔说，“可能性为零。”

标准普尔周五下调希腊评等后，希腊金融市场周一进一步下挫。

希腊公债收益率飙升，最多升3.7个百分点，三年期公债收益率接近22%。希腊公债收益率狂升，暗示希腊被资本市场拒之门外。

尽管欧洲领导人呼吁希腊作出让步，但齐普拉斯在希腊议会宣布一连串他准备采取的行动，包括恢复养老金分红、取消一项财产税、终结大规模裁员、把最低薪资提高至危机前水平等措施。这些举措将逆转欧洲及国际货币基金组织(IMF)强加给希腊的各项改革。

容克表示，齐普拉斯“仅有限地考虑了”欧盟的建议。欧盟一直顿促希腊要求把救助计划延长几个月，以争取更多时间协商减轻债务负担，换取经济改革。

欧元区一名高级官员表示，双方没有向着达成解决方案的方向更进一步。消息人士称，希腊财长瓦鲁法基斯在采访中使用的激烈语言，以及向希腊提供债务建议的投资银行Lazard的角色，令人感觉似乎“希腊的态度非常独断专行”。

美国财政部长雅各布·卢对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，“各方要缓和一下措辞。”

美国施压欧元区与希腊妥协，惹起德国不满。美国总统奥巴马周一接待德国总理默克尔时表示，他期待听到默克尔介绍有关欧洲和IMF与希腊将如何合作，以使希腊在欧元区内恢复可持续的经济成长。

加拿大财长奥利佛也促请双方“达成折衷解决方法。”(完)

(编译 李爽/张明钧/许娜利棣儿；审校 张荻/戴素萍/龚芳/张涛)

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