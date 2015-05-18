综述：希腊称必须在5月敲定债务协议 因资金将告罄

图为希腊原货币与一枚欧元硬币。 REUTERS/Murad Sezer

路透雅典5月18日 - 希腊政府周一表示，必须在月底前与债权人敲定协议，才能免于经济困境。有迹象显示，希腊可能破产的疑虑升高，这使得投资人抛售该国债券。

尽管希腊情势危急，但却表示在与国际货币基金组织(IMF)和欧元区伙伴国的谈判中将不会放弃“红线”。

这些红线包括债务重整、降低基本预算盈余目标，以及誓言不会进一步削减退休金或薪资。

“我们并非因为迷恋红线而设置红线，”希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis表示。“我们认为它们是协议中不可或缺的部分，如此我们才不会重蹈过去的问题。”

为给自己一个喘息的空间，希腊提议借助欧洲救助资金偿还270亿欧元、定于7月和8月到期的欧洲央行所持债券，财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)承诺该国会在较长期内偿还这笔资金。

总理齐普拉斯称，任何协议都必须要解决希腊的长期融资难题，并包括一项“大胆的”投资计划，而不是进一步削减养老金。

希腊新政府1月份上台，承诺将结束多年的撙节政策。但德国央行称，希腊政府需要兑现过去的改革承诺，以避免破产。这突显出希腊政府面临的压力。

“如果希腊不做出实质改革，将难以达成可持续性的解决方案，”德国央行称。

投资者为最坏的情况做准备，纷纷抛售希腊债券，两年期希腊公债收益率(殖利率)上升289个基点，至23.99%，创一个多月以来最大单日升幅。10年期公债收益率上升76个基点，至11.54%。

不过希腊股指.ATG收高1.6%，扭转稍早2%的跌势。

Sakellaridis称，本月将发放公共部门薪资和养老金，但表明现金即将耗竭，下月还将有15亿欧元(17亿美元)IMF贷款到期。

“5月应该会有解决方案，这样我们能解决流动性问题，”他在一次记者会上称。

过去四个月希腊一直在与债权人就释放约72亿欧元救援金进行谈判，最后一关即将结束的感觉越来越强。

希腊政府称，债权人的很多要求会损伤经济成长，会导致情况更加糟糕。希腊劳工部长对记者称，恢复工会集体谈判权也应当包含在协议中。

**“弹尽粮绝”**

希腊报纸To Vima报导称，欧盟执委会可能准备妥协，建议债权人应该接受较低的基础预算盈余目标，换取税务改革及上调消费税。

该报导提振希腊股市，不过欧盟执委会和希腊政府都否认对这样的建议知情。

尽管谈判进展痛苦而缓慢，但欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一稍早表示，双方已缩小分歧，并表扬希腊在私有化方面采取了更具建设性的举措。

“我们更加接近就在很多领域需要采取的改革达成共识，”莫斯可维西在柏林对路透表示，他指的是希腊的增值税体系、独立的收入管理和对不良贷款的控制。

但他还表示，机会稍纵即逝，“我们必须在5月底前达成一致。”

希腊如果违约，则可能不得不弃用欧元，这也许会导致该国本就受到多年撙节措施打击的经济崩溃。

数月以来，希腊政府一直在从不同行政管理部门筹借资金以满足支出需要，但其选择越来越少。

“希腊快弹尽粮绝了，而且出现某种形式支付不了款项的风险非常高...这是频临绝望的时期，存在令人绝望的风险。”荷兰合作银行策略师Richard McGuire说。(完)

(编译 戴素萍/刘秀红/王丽鑫/杜明霞；审校 杜明霞/许娜/白云)

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