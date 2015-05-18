综述：希腊称必须在5月敲定债务协议 因资金将告罄

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透雅典5月18日 - 希腊政府周一表示，必须在月底前与债权人敲定协议，才能免于经济困境。有迹象显示，希腊可能破产的疑虑升高，这使得投资人抛售该国债券。
尽管希腊情势危急，但却表示在与国际货币基金组织(IMF)和欧元区伙伴国的谈判中将不会放弃“红线”。
这些红线包括债务重整、降低基本预算盈余目标，以及誓言不会进一步削减退休金或薪资。
“我们并非因为迷恋红线而设置红线，”希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis表示。“我们认为它们是协议中不可或缺的部分，如此我们才不会重蹈过去的问题。”
为给自己一个喘息的空间，希腊提议借助欧洲救助资金偿还270亿欧元、定于7月和8月到期的欧洲央行所持债券，财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)承诺该国会在较长期内偿还这笔资金。
总理齐普拉斯称，任何协议都必须要解决希腊的长期融资难题，并包括一项“大胆的”投资计划，而不是进一步削减养老金。
希腊新政府1月份上台，承诺将结束多年的撙节政策。但德国央行称，希腊政府需要兑现过去的改革承诺，以避免破产。这突显出希腊政府面临的压力。
“如果希腊不做出实质改革，将难以达成可持续性的解决方案，”德国央行称。
投资者为最坏的情况做准备，纷纷抛售希腊债券，两年期希腊公债收益率(殖利率)上升289个基点，至23.99%，创一个多月以来最大单日升幅。10年期公债收益率上升76个基点，至11.54%。
不过希腊股指.ATG收高1.6%，扭转稍早2%的跌势。
Sakellaridis称，本月将发放公共部门薪资和养老金，但表明现金即将耗竭，下月还将有15亿欧元(17亿美元)IMF贷款到期。
“5月应该会有解决方案，这样我们能解决流动性问题，”他在一次记者会上称。
过去四个月希腊一直在与债权人就释放约72亿欧元救援金进行谈判，最后一关即将结束的感觉越来越强。
希腊政府称，债权人的很多要求会损伤经济成长，会导致情况更加糟糕。希腊劳工部长对记者称，恢复工会集体谈判权也应当包含在协议中。
**“弹尽粮绝”**
希腊报纸To Vima报导称，欧盟执委会可能准备妥协，建议债权人应该接受较低的基础预算盈余目标，换取税务改革及上调消费税。
该报导提振希腊股市，不过欧盟执委会和希腊政府都否认对这样的建议知情。
尽管谈判进展痛苦而缓慢，但欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西周一稍早表示，双方已缩小分歧，并表扬希腊在私有化方面采取了更具建设性的举措。
“我们更加接近就在很多领域需要采取的改革达成共识，”莫斯可维西在柏林对路透表示，他指的是希腊的增值税体系、独立的收入管理和对不良贷款的控制。
但他还表示，机会稍纵即逝，“我们必须在5月底前达成一致。”
希腊如果违约，则可能不得不弃用欧元，这也许会导致该国本就受到多年撙节措施打击的经济崩溃。
数月以来，希腊政府一直在从不同行政管理部门筹借资金以满足支出需要，但其选择越来越少。
“希腊快弹尽粮绝了，而且出现某种形式支付不了款项的风险非常高...这是频临绝望的时期，存在令人绝望的风险。”荷兰合作银行策略师Richard McGuire说。(完)
(编译 戴素萍/刘秀红/王丽鑫/杜明霞；审校 杜明霞/许娜/白云)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。特朗普宣誓就职后不久，白宫发布声明称，美国还将“对付那些违反贸易协议并损及美国工人的国家”。声明还说，在贸易上“强硬且公平的协议”能够促进美国经济增长，并把数百万就业岗位带回美国。这个策略首先要退出TPP，确保任何新的贸易协议都符合美国工人的利益。”
路透首尔1月23日 - 三星电子计划于周一公布盖乐世Note7手机自燃原因，这家全球最大智能手机制造商在推出下一代高端机种之前，正努力争取消费者重拾信赖。