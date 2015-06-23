焦点：希腊政府有信心达成债务协议 尽管部分议员扬言抵制

图为希腊雅典，一名示威者在议会大楼前挥舞希腊国旗。 REUTERS/Yannis Behrakis

路透雅典6月23日 - 希腊左翼政府周二表示，相信议会将批准其与债权人的债务协议，尽管一些议员非常愤怒，指责政府对节支压力低头。

希腊总理齐普拉斯提出的让步包括加税等措施，受到欧元区领导人的谨慎欢迎，但引发了执政的左翼激进联盟党(Syriza)内一些左派人士的愤怒反应。

一名议员表示，在五年的危机期间反复施加节支举措后，债务协议相当于希腊的“墓碑”。

希腊议会副议长米特罗普洛斯表示，所做让步“不符合左翼的原则”，将引发“社会大屠杀”。

“我相信我们看到的这份计划...难以被我们通过，”他对希腊Mega电视台表示。

但齐普拉斯最亲近的助手之一--国务部长Nikos Pappas表示，他有信心协议将会通过。

“我向你保证，协议将会得到政府多数和希腊人民的支持，”Pappas对Mega电视台表示。

欧元区领导人称，希腊政府周一提出的新预算计划是进一步协商的基础。谈判的目的在于解冻数以百亿欧元的援助资金，并避免希腊下周违约，否则可能导致希腊退出欧元区。

股市也受到鼓舞，欧洲股市延续前一日的凌厉涨势，攀升至三周高点，因冀望协议达成。

但欧元下跌，因担心该计划难以赢得希腊议会的批准。

齐普拉斯必须让左翼激进联盟党(Syriza)以及债权方都支持达成协议。

希腊总理办公室发布声明称，齐普拉斯周三将前往布鲁塞尔，与欧洲央行总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会晤。

此次布鲁塞尔会谈将在下午举行，之后欧元集团财长会议将在1700GMT举行，力争结束债务协商的僵局状态。

知情人士称，债权人可能回过头来要求进一步节支、加税或实施改革举措，以推动在周三晚间敲定协议。

德国副总理加布利尔发表评论，警告称希腊的债权人不会受到要挟，凸显达成协议的进展仍脆弱。欧盟执委会一位发言人强调，在发放救助资金前，希腊需清楚地说明其会采取哪些举措。

如果希腊议会不支持达成协议，齐普拉斯或只能被迫提前举行大选或公投，这样一来不确定性将持续更长时间。

**威胁是否会成真**

希腊亟需资金向IMF偿债以避免违约，储户担心违约导致资本控制，纷纷从希腊银行提款，迫使欧洲央行提高紧急流动性援助。

被问及希腊是否会及时偿债时，希腊债务谈判代表Euclid Tsakalotos表示：“协议中有一部分涉及融资，将至少包括部分债务解决方案，所以我们能履行偿债义务。”

爱尔兰财长Michael Noonan警告称，达不成协议的话，希腊银行业的紧急融资可能被切断。

希腊濒临破产，但仍不清楚若齐普拉斯同意协议，议员最后是否会像提出的恐吓那样釜底抽薪。

民调显示，多数希腊人希望留在欧元区。齐普拉斯或能在希望留在欧元区的反对党议员中得到支持，即便政府称若递交国会的协议不能得到党内议员支持，就不能继续推进。

**前方面临困难**

尽管周一召开峰会之后，呈现普遍积极的气氛，但会谈中有些是虚幻的希望。

齐普拉斯在布鲁塞尔峰会之前，召开了几个小时的内阁会议，以取得部长们的支持。但回国就遭到一些方面的指责。

“政府掉入了陷阱，我不知道(协议)能在多大程度上得到落实，”齐普拉斯的联盟伙伴--独立希腊人党的议员Pavlos Haikalis表示。该党最近一直保持低调，但可能发现某些加税措施难以接受。

最终协议的具体轮廓仍不明朗。欧元集团财长们周三晚上预计开会，通过一套改革方案，并在周四上午提交给欧元区领导人最终批准。(完)

(编译 张涛/郑茵/李有爽/王丽鑫；审校 徐文焰/龚芳/张荻/孙茉莉)

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