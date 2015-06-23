焦点：希腊政府有信心达成债务协议 尽管部分议员扬言抵制

调查：日本企业认为安倍和特朗普都不希望日圆过度贬值
路透东京1月23日 - 路透调查显示，日本企业认为，无论是美国总统特朗普还是日本首相安倍晋三都不希望日圆大幅贬值，他们担心贬值会激发不为人乐见的政治影响。
路透雅典6月23日 - 希腊左翼政府周二表示，相信议会将批准其与债权人的债务协议，尽管一些议员非常愤怒，指责政府对节支压力低头。
希腊总理齐普拉斯提出的让步包括加税等措施，受到欧元区领导人的谨慎欢迎，但引发了执政的左翼激进联盟党(Syriza)内一些左派人士的愤怒反应。
一名议员表示，在五年的危机期间反复施加节支举措后，债务协议相当于希腊的“墓碑”。
希腊议会副议长米特罗普洛斯表示，所做让步“不符合左翼的原则”，将引发“社会大屠杀”。
“我相信我们看到的这份计划...难以被我们通过，”他对希腊Mega电视台表示。
但齐普拉斯最亲近的助手之一--国务部长Nikos Pappas表示，他有信心协议将会通过。
“我向你保证，协议将会得到政府多数和希腊人民的支持，”Pappas对Mega电视台表示。
欧元区领导人称，希腊政府周一提出的新预算计划是进一步协商的基础。谈判的目的在于解冻数以百亿欧元的援助资金，并避免希腊下周违约，否则可能导致希腊退出欧元区。
股市也受到鼓舞，欧洲股市延续前一日的凌厉涨势，攀升至三周高点，因冀望协议达成。
但欧元下跌，因担心该计划难以赢得希腊议会的批准。
齐普拉斯必须让左翼激进联盟党(Syriza)以及债权方都支持达成协议。
希腊总理办公室发布声明称，齐普拉斯周三将前往布鲁塞尔，与欧洲央行总裁德拉吉、国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德和欧盟执委会主席贾克会晤。
此次布鲁塞尔会谈将在下午举行，之后欧元集团财长会议将在1700GMT举行，力争结束债务协商的僵局状态。
知情人士称，债权人可能回过头来要求进一步节支、加税或实施改革举措，以推动在周三晚间敲定协议。
德国副总理加布利尔发表评论，警告称希腊的债权人不会受到要挟，凸显达成协议的进展仍脆弱。欧盟执委会一位发言人强调，在发放救助资金前，希腊需清楚地说明其会采取哪些举措。
如果希腊议会不支持达成协议，齐普拉斯或只能被迫提前举行大选或公投，这样一来不确定性将持续更长时间。
**威胁是否会成真**
希腊亟需资金向IMF偿债以避免违约，储户担心违约导致资本控制，纷纷从希腊银行提款，迫使欧洲央行提高紧急流动性援助。
被问及希腊是否会及时偿债时，希腊债务谈判代表Euclid Tsakalotos表示：“协议中有一部分涉及融资，将至少包括部分债务解决方案，所以我们能履行偿债义务。”
爱尔兰财长Michael Noonan警告称，达不成协议的话，希腊银行业的紧急融资可能被切断。
希腊濒临破产，但仍不清楚若齐普拉斯同意协议，议员最后是否会像提出的恐吓那样釜底抽薪。
民调显示，多数希腊人希望留在欧元区。齐普拉斯或能在希望留在欧元区的反对党议员中得到支持，即便政府称若递交国会的协议不能得到党内议员支持，就不能继续推进。
**前方面临困难**
尽管周一召开峰会之后，呈现普遍积极的气氛，但会谈中有些是虚幻的希望。
齐普拉斯在布鲁塞尔峰会之前，召开了几个小时的内阁会议，以取得部长们的支持。但回国就遭到一些方面的指责。
“政府掉入了陷阱，我不知道(协议)能在多大程度上得到落实，”齐普拉斯的联盟伙伴--独立希腊人党的议员Pavlos Haikalis表示。该党最近一直保持低调，但可能发现某些加税措施难以接受。
最终协议的具体轮廓仍不明朗。欧元集团财长们周三晚上预计开会，通过一套改革方案，并在周四上午提交给欧元区领导人最终批准。(完)
(编译 张涛/郑茵/李有爽/王丽鑫；审校 徐文焰/龚芳/张荻/孙茉莉)
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