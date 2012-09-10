希腊金主对该国部分节支计划表示反对

* 三大借款方的检查团周五抵达雅典

* 借款方料将於下月决定是否拨付下批援助金

路透雅典9月9日电---希腊官员周日表示,希腊的海外借款方已拒绝了该国政府提出的近120亿欧元节支方案的部分内容.在经过一个月之久的停顿後,希腊的金主和希腊政府恢复谈判.

包括欧盟执委会、欧洲央行及国际货币基金组织(IMF)的三方借款人周五回到雅典,以完成希腊在达成最新纾困方案条件上的进度报告.

金主派遣的检查团於周日和希腊财政部长进行会谈,检查团必须批准未来两年缩减希腊预算约117亿欧元的计画,如此一来雅典当局才能取得所需的纾困资金以避免破产.

"三方借款人未接受所有措施,但我们有替代方案,"泛希腊社会主义运动(泛希社运)领导人韦尼泽洛斯(Evangelos Venizelos)表示,此前他听取了希腊财长在政党领导人会议上的相关简报.

希腊财政部长史托纳拉斯淡化检查团的反对意见,称他们只反对"少数"措施.一名希腊政府高官稍早表示,三方借款人正寻求更多提案的细节,以求更深入的了解.

官员们不愿对哪些相关项目遭驳回置评,但熟知情况的消息人士指出,这些项目是有关缩减约20亿欧元公共部门费用的措施.

**"一次良好的会谈"**

负责希腊纾困任务的IMF主管Poul Thomsen在离场时向记者表示,双方有了一次"良好的会谈".

这项节约方案的内容包括在未来两年进行新一轮不受欢迎的缩减薪资及退休金举措,但希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)迟迟无法让执政联盟盟支持这项节约方案,因这些盟友不愿为缩减薪资及退休金措施背书.

萨马拉斯和他的盟友韦尼泽洛斯及民主左翼党(Democratic Left)领导人Fotis Kouvelis在周日最新一轮协商中未能就节支方案达成协议,三党领袖表示将会在周三复谈.(完)

--编译 张明钧;审校 丁琦

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。