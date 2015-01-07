《熱點透視》各方就希臘債務達成妥協看似艱難 實則不無可能

(本文作者為熱點透視專欄撰稿人，以下內容僅代表其個人觀點)

撰稿 Neil Unmack； 編譯 李爽

路透倫敦1月6日 - 希臘新政府重組債務的可能性正在考驗神經緊繃的市場。希臘和德國與其他國際支持者都希望避免出現衝擊，因為這可能導致希臘無序退出歐元區。倘若能夠就改革計劃達成一致，則可以通過金融工程(financial engineering)幫助掩飾債務削減，讓各方保全面子。

可望主導希臘下屆政府的左翼激進聯盟黨(Syriza)希望削減債務，以使利息與GDP之比從當前的5%降至2%以下。考慮到希臘債務大多由歐洲各國債權方持有，所以要不進行大幅扣減，恐難以實現這一目標。對於那些擔憂歐元區成員國之間進行財政轉移的北歐國家來說，扣減可能成為政治毒藥。德國就十分反感這種做法。

雙方立場看似不可調和。但妥協也沒有表面看起來的那麼難。Syriza沒有讓希臘退出歐元區的民主授權。該黨或必須成立一個聯合政黨來執政，甚至需要在旗艦政策上做出妥協。歐洲也可能做出讓步。從常識角度看，都應該減免部分債務：希臘的計劃要求扣除利息前的財政盈餘與GDP之比達到4.5%，這根本不切實際。

歐元區危機期間減記債務的情況並不少見。債務減記帶來的損失明擺在那兒，納稅人當然對此感到惱火，但他們對於通過調整票息和期限來改變現值的做法則不那麼擔心。他們雖然已因貸款展期和利息降低而蒙受損失，不過在這些方面仍有一些迴旋餘地。

另一個選擇就是，以更廉價的長期貸款為歐洲央行持有的約250億歐元希臘債券進行再融資。這就需要再次進行救助，但怎麼樣也比減損更容易控制。金融工程也可能帶來助益。其中一個選項就是，把520億歐元貸款轉換為長期固息債務，這將鎖定當前的低利率：歐元銀行間拆放款利率(Euribor)加碼50個基點。這樣的條件比市場互換利率優惠得多，實際就是變相補貼。

要想按這樣的思路達成任何協議，新政府都需承諾進行改革，其中包括私有化。對於Syriza主導的政府來說，這可能是最難啃的骨頭。然而，若希臘退出歐元區，國際貨幣基金組織(IMF)也會提出類似的要求。所以，達成化險為夷的協議還是有希望的。(完)

(譯文審校 白雲)