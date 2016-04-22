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国际财经 | 2016年 4月 22日 星期五 15:49 BJT

德国财长朔伊布勒称国际金主与希腊的谈判取得进展

路透阿姆斯特丹4月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，国际金主与希腊关于该国政府实施改革的谈判已取得进展，但讨论不会在周五结束。

他并称，谈判的重点是希腊政府执行纾困协议，而非债务减免。

朔伊布勒在被问及债务减免时说，“如果希腊执行去年达成的协议(我们正致力于此)，那将没有必要就这一话题进行讨论。”(完)

(编译 汪红英；审校 高琦)

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