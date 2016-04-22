德国财长朔伊布勒称国际金主与希腊的谈判取得进展

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透阿姆斯特丹4月22日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示，国际金主与希腊关于该国政府实施改革的谈判已取得进展，但讨论不会在周五结束。
他并称，谈判的重点是希腊政府执行纾困协议，而非债务减免。
朔伊布勒在被问及债务减免时说，“如果希腊执行去年达成的协议(我们正致力于此)，那将没有必要就这一话题进行讨论。”(完)
(编译 汪红英；审校 高琦)
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透1月18日 - 高盛周三公布季度获利增长近三倍，因和其他大型银行一样，受惠于特朗普于11月总统大选中意外胜出之后的热络交易。
路透纽约1月18日 - 美元周三上涨，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦的讲话暗示，联储准备未来一年快速加息。