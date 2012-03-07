希腊债权人遇高压 政府无序违约阴云罩顶

2012年3月3日，希腊北部Komotini镇中央街道边，一名男子在整理店铺外的商品。摄影：路透/Grigoris Siamidis

* IIF称,若希腊违约,意大利和西班牙恐将需要外部支援

* 若无法达成互换协议,欧洲央行面临重大损失,银行需资本重整

* 希腊称,准备迫使所有债券持有人承担损失

* 希腊银行业全都参与,提升参与率至30%

* 但希腊部分养老基金和其他机构犹豫不决

路透伦敦/雅典3月6日电---希腊政府周二向其债权人施压,寻求达成旨在削减其巨额债务的债券互换协议,与此同时主要债权人组织警告称,希腊债务无序违约恐将导致欧元区蒙受超过1万亿欧元的损失.

希腊民间债权人必须在周四晚间之前决定是否参与债券互换,此为希腊救助计划的关键组成部份,该救助计划将扶助希腊财政及在3月20日偿还债务.

许多最大的债券持有人正在签约,但一些希腊养老基金和部分外国投资者依然拒绝参与.债券互换将导致投资者所持债券价值损失大约四分之三,而希腊债务则削减约1,000亿欧元.

雅典加紧施压,发出了迄今为止最为严厉的信号,威胁将强制未自愿减记的投资者承担损失.

希腊债务管理机构PDMA表示,若获得足够支持,其将强制所有债券持有者接受损失,并称此方案是他们所能得到的最佳协议,呼应了希腊财政部长韦尼泽洛斯周一对路透发表的言论.

分析师称,一份标有"IIF报告:机密"字样的国际金融协会(IIF)文件估算了无序违约的严重後果,似乎有意威吓投资者参与债务互换.

路透得到的这份国际金融协会2月18日文件显示,"很难准确计算这些或有债务,但这些债务很可能超过1万亿欧元."在与希腊政府之间长达数月的债务谈判过程中,IIF代表民间债权人.

如果无法达成协议,导致希腊无法在3月20日偿付债务,这将被视作无序违约,并有可能被视为政治家们失去对欧元控制的迹象.届时投资者可能会将攻击目标转向其他较弱的欧元区国家.

国际金融协会表示,西班牙和意大利或需要3,500亿欧元外部援助以遏制危机蔓延,而爱尔兰和葡萄牙五年内可能总计需要3,800亿欧元的援助.

该协会称,"加上希腊无序违约很可能导致其匆忙退出欧元区,欧洲央行所面临的这种金融冲击会对欧元区的稳定构成重大威胁."

该协会亦表示,若不能就互换达成一致,那麽银行的资本重整成本很容易就能达到1,600亿欧元.

"显然这份报告是基於最坏的情况,试图鼓励债权人参与互换."Swordfish Research分析师Gary Jenkins说道.

**部分基金犹豫不决**

希腊的经济衰退已经进入了第五个年头,希望债券互换能成为其转折点,但并不是所有的债权人都愿意接受互换,希腊可能通过法律手段迫使其接受,这可能是一个复杂的过程.

银行业消息人士称,希腊银行业,总计持有400-450亿欧元主权债,将全部参加互换.希腊当局在稍後证实,本国六家最大的银行将参与互换,意大利以资产计最大的银行--意大利裕信银行(UniCredit)(CRDI.MI)称也将参与其中.

九家主要的希腊债权人周一亦表示,他们将支持债券互换计划.这些债权人都是帮助起草互换协议的IIF指导委员会的成员.

这些希腊银行和IIF指导委员会中其他成员持有的债券占到2,060亿欧元流通债券的30%左右.

一希腊官员表示,多数希腊退休基金也将参加互换,不过有四家基金已表示拒绝,这四家持有约20亿欧元债券.这些基金面临来自工会的巨大压力,工会担心减计希腊债券将损及这些基金的生存能力.

有投资者已结成同盟挑战希腊的债券互换条款,突显可能要面临一波法律诉讼.这些投资者持有的是受瑞士法律管辖的希腊政府公债.

希腊希望参与率达到90%或更高,若低於这个水准但超过75%,其料将动用集体行动条款(CAC)来强迫所有债权人参与换债计划.若获得三分之二的债权人接受,则可能会对希腊法律管辖的债券启动CAC,这类债券约有1,770亿欧元.

如果参与率低於75%,该协议可能失败,或会将欧元区再度拖入危机.

希腊财政部对於计划延後换债最後期限的臆测予以否认,凸显出距离最後决定只剩下两日之时的不安情绪.

分析师Jenkins称,"最可能出现的结果很可能是,希腊换债计划的参与率超过75%的目标,随後启动CAC迫使其他债权人参与进来."

希腊需要让参与率达到这个目标,以确保实现1,300亿欧元救助协议所规定的撙节要求.

使用CAC可能会触发信用违约互换(CDS)支付,也将提高对冲基金或其他债权人采取法律行动的机率.

实际上大多数债券由希腊法律管辖,而其他债券则由英国法管辖,这让换债变得更加复杂.

参与换债计划的截止期限是周四2000GMT,不过受外国法律管辖的债权人必须在3月27-29日召开批准会议,因而他们将於稍晚决定是否参与.(完)

--编译 肖群英/张荻/孙茉莉/王翔琼;审校 张涛

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