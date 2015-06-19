希腊已获欧元区债务减免 目前处于可持续水平--ESM

路透布鲁塞尔6月18日 - 欧元区救助基金在年度报告中表示，希腊已获得欧元区债权人的债务减免，规模等同于该国2013年国内生产总值(GDP)净现值的一半，并指出希腊公共债务目前偏高但仍可持续。

欧洲稳定机制(ESM)的报告指出，过去几年对希腊最初救助贷款条款进行各种修改之后，希腊在2023年之前只有很少的支付义务。

“从希腊的角度来看，欧洲债权人采取的债务减免举措，在财政空间和总体支付方面提供了实质性好处。”

“仅从累积名义债务占GDP的比率来看，还不能说债务水平已不可持续，”ESM表示。

“妥当的可持续性分析必须考虑希腊债务的结构。2013年之前的支付义务很小。在那之后，履行支付义务的时间被拉长到几十年，再考虑到有利的贷款利率，因此可以说希腊债务总体水平偏高但仍是可持续的，当然前提是希腊继续推进改革进程，”该基金表示。

该救助基金表示，希腊政府获得了规模相当于2013年该国GDP净现值49%的债务减免。(完)

(编译 王颖；审校 龚芳)

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