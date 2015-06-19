希腊已获欧元区债务减免 目前处于可持续水平--ESM

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透布鲁塞尔6月18日 - 欧元区救助基金在年度报告中表示，希腊已获得欧元区债权人的债务减免，规模等同于该国2013年国内生产总值(GDP)净现值的一半，并指出希腊公共债务目前偏高但仍可持续。
欧洲稳定机制(ESM)的报告指出，过去几年对希腊最初救助贷款条款进行各种修改之后，希腊在2023年之前只有很少的支付义务。
“从希腊的角度来看，欧洲债权人采取的债务减免举措，在财政空间和总体支付方面提供了实质性好处。”
“仅从累积名义债务占GDP的比率来看，还不能说债务水平已不可持续，”ESM表示。
“妥当的可持续性分析必须考虑希腊债务的结构。2013年之前的支付义务很小。在那之后，履行支付义务的时间被拉长到几十年，再考虑到有利的贷款利率，因此可以说希腊债务总体水平偏高但仍是可持续的，当然前提是希腊继续推进改革进程，”该基金表示。
该救助基金表示，希腊政府获得了规模相当于2013年该国GDP净现值49%的债务减免。(完)
(编译 王颖；审校 龚芳)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。