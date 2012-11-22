国际贷款人再次未能就希腊债务问题达成协议

* 容克称仍未达成协议,下周一将继续会谈

* 若不减计债务,希腊无法实现2020年债务/GDP比率目标--文件

* 德国财政部长朔伊布勒向议员表示,关键问题悬而未决

* 欧元区研究规模最高为400亿欧元的希腊债务回购

路透柏林/雅典11月21日电---国际贷款人连续第二周未能就希腊债务问题达成协议,妨碍向希腊发放紧急救助.各方下周一将再次做出努力,但德国暗示仍存在较大分歧.

欧元区财长、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行(ECB)在布鲁塞尔彻夜讨论了12个小时,仍未能就如何令希腊债务可以维系达成共识.他们希望在得出解决方案后再发放下一笔贷款.希腊亟需这笔贷款来摆脱困境.

几名欧洲官员表示分歧属于技术性问题,11月26日再次开会时就能达成协议.

德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)表示,他相信资金缺口可以通过综合使用以下手段来弥补:允许希腊折价回购债务,动用欧洲央行购买希腊债券带来的获利,降低各国政府对希腊贷款的利率.但利率不能低于贷款人的成本.

"还需采取额外措施,我们向IMF强烈指出了这点.我们基本上同意资金缺口可以填补,而且必须填补,也同意实施希腊债券回购计划,"他向记者表示.

朔伊布勒此前在一次闭门简报会上向保守派议员表示,贷款人在如何定义债务可持续性和如何填补希腊资金缺口的问题上存在歧见.

"他认为争论的主要焦点之一是延长实现债务可持续性目标的期限.另一个焦点是如何填补希腊在2014年之前的140亿欧元资金缺口,"一名与会议员表示.

欧洲各国政府希望多给希腊两年时间,允许其在2022年前把债务与国内生产总值(GDP)之比降到120%的可持续水平.但IMF持反对意见.

德国等欧洲国家拒绝减计希腊贷款.将期限延长两年和减计贷款,都能降低希腊实现救援计划所规定目标的难度.

一名与会者透露,德国总理梅克尔向议员表示,可以通过降低对希腊贷款的利率、将贷款期限从15年延长至30年和增加对欧洲金融稳定机构(EFSF)救助基金的担保,来堵上希腊的资金缺口.

"虽然没有人敢打包票,但我认为确实有可能在下周一得出解决方案,"她在德国下议院参加一场辩论时表示.

随着选举距今还有不到一年的时间,任何花费德国纳税人更多资金的选项都会带来沉重的政治代价,而且都须经由德国下议院投票表决.

"如果我们感觉受骗上当,我们就再也不会在你需要帮助之时出手援救."社会民主党(SPD)领袖史坦布律克在默克尔之前讲话时提醒道.

到目前为止,默克尔一直能够依靠SPD和绿党等党派的支持,帮助其推动下议院投票通过备受争议的纾困案.

希腊需要得到下一笔310亿欧元的救助款来偿还债务并避免破产.该国下一次需要偿付大笔债务是在12月中旬.

希腊表示,已经实施了救助计划要求的严厉改革,但还需要更多时间来实现与贷款人达成的财政目标,因为希腊经济持续萎缩.

法国财政部长莫斯可维西表示协议接近达成,这与欧元集团主席容克隔夜的评论相呼应.容克称,磋商卡在技术性问题上面.

"我们非常接近达成协议.我相信下周一将会达成."莫斯可维西对Europe 1电台称.

**希腊不满**

救助贷款一再推迟拨付让希腊日益失望.希腊表示自己已经采取了一切必要举措.

"希腊履行了承诺.而我们的夥伴国,以及IMF,也必须践行他们的承诺."希腊总理萨马拉斯在声明中称.

"寻找技术性解决方案遇到技术层面的困难,都不该成为不重视或者推延的借口."

政府发言人称,萨马拉斯将于周四在布鲁塞尔与容克会晤,并取消了原定下周对卡塔尔的出访计划,以督战谈判.

自从推行不受欢迎的节支措施以后,萨马拉斯在执政联盟的支持者与反对者都在向他增压.

投资者对这个消息感到失望.希腊银行类股早盘下跌近6%.

欧元、欧洲股市和欧元区收益率较高的债券价格均出现下跌,但稍候扳回部分跌幅.

**德国反对减计希腊债务**

为此次布鲁塞尔会议准备的文件显示,如果欧元区国家不减计部分希腊债务,或者IMF不把给予希腊的期限延长两年,希腊债务与GDP之比就无法从170%降至120%.

德国与其他欧盟国家称,减计其所持希腊债券不合法.希腊债券的主要持有者--欧洲央行也拒绝减计.

德国声称,债券减计解决不了希腊债务问题的根源,对其他已采取困难措施来改进自身财政状况的欧元区国家也不公平.

文件还称,若不采取修正措施,希腊债务与GDP之比在2020年将为144%,2022年为133%.(完)

--编译 梁睿雪/王翔琼/程琳;审校 张涛/孙茉莉

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