焦点：希腊债务形势日益紧迫 新政府努力安抚欧洲各方

路透雅典1月31日 - 希腊新总理齐普拉斯履新初期便被各种棘手事务缠身，在债务谈判方面他表露出愿意和解的态度，他已致电欧洲央行总裁向他保证，希腊在努力寻求达成协议。

希腊新政府从上台第一天起便已明确表示，不会放弃大选中做出的承诺：摈弃撙节政策。这项政策是上届政府达成的援助协议所要求实施的。

但以德国为首的伙伴国对希腊债务问题日益感到不安，一位政府官员称，齐普拉斯周五晚间致电欧洲央行总裁德拉吉，向他保证希腊正在努力寻求达成协议。

“讨论在友好气氛中进行，并确认双方愿意寻找一个对希腊和欧洲而言是互惠互利的解决方案，”这位要求匿名的官员说。

齐普拉斯还与欧元集团主席迪塞尔布洛姆进行了会晤。迪塞尔布洛姆周五结束对雅典的访问时面露愠色，很明显之前与希腊财长瓦鲁法基斯的交流并不愉快。

前述官员称，迪塞尔布洛姆曾经致电齐普拉斯打消他的顾虑，称尽管存在少许摩擦，协商仍将继续。

希腊政府先是暂停了部分私有化程序，并宣布恢复数千个金援期间被裁掉的公务员职位，又接着在周五确认，没有兴趣在2月28日援助协议到期后续约。

以总理默克尔为首的德国政客每天都在敲打希腊，重申希腊必须尊重与三大国际金主达成的援助协议，齐普拉斯和希腊财长周日则开始展开游说，争取其它欧洲国家的支持。

希腊财长瓦鲁法基斯在出访伦敦前一天将与法国财长萨潘会面。将去塞浦路斯进行首次外交访问的齐普拉斯，周二将到访罗马，周三将与欧盟执委会主席贾克和法国总统奥朗德会晤。

法国和意大利是欧元区危机初期最提倡放松严格预算撙节措施的国家，与瓦鲁法基斯和齐普拉斯会面时，这两国政府有可能会表示同情和理解。

但法意也都表示过，不会接受希腊新政府的“减记”要求，即免除希腊3,200亿欧元债务中的一部分，因为这会让他们自己的公债蒙受数十亿欧元的损失。

瓦鲁法基斯周五对迪塞尔布洛姆表示，希腊不希望延长金援协议，而是希望达成一项新协议，并且不想再与三大国际金主打交道。

希腊今年夏季将有约100亿欧元债务到期需偿还，目前已被国际债市拒之门外，目前在等待国际金主发放最后一笔72亿欧元的援助款。

**希腊的银行或失去ECB资金支持**

欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁指出，已经面临存款严重流失的希腊银行业者有可能拿不到欧洲央行提供的贷款。这更是突显了2月28日之前达不成协议的话，希腊将面临的风险。

达成协议除了能确保继续获得欧洲央行对希腊国内银行的资金支持外，也是最后一笔约70亿欧元援助款发放的前提条件。没有这笔金援款，希腊有可能无力偿还6月至9月期间将到期的100亿欧元债务。

希腊财长瓦鲁法基斯称，在协商继续的同时，希腊将继续发行新的短期国库券，尽管希腊的发债规模已经达到三大国际金主制定的上限150亿欧元。

如果失去欧洲央行的支持，就算继续发债，也几乎无法阻止危机的发生。这个问题下周很可能会得到许多讨论。由于金融市场濒临危机，希腊银行类股指数.FTATBNK自上周日大选以来已累计大跌了近40%。(完)

(编译 白云; 审校 李爽)

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