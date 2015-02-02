希腊提议重组欧洲央行等官方债权人所持希腊债务--消息人士

专访：巴基斯坦“一带一路”负债额最高将为一年50亿美元--政府顾问
路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他金额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的转运费来支应可绰绰有余。
路透伦敦2月2日 - 一位消息人士周一表示，希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)目前提议，将欧洲央行以及其他官方债权人持有的希腊公债转换成与成长挂钩的无到期日债券，以避免民间债权人蒙受亏损。
瓦鲁法基斯与希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)本周正在欧洲各国展开外交攻势，希望达成一致以取代希腊与欧盟、欧洲央行以及国际货币基金组织(IMF)之前达成的纾困协议。
“欧洲央行持有的债券现在可以进行重组，有可能将其转化成无到期日债券，或与成长挂钩型债券，”该消息人士说。这位人士直接了解该项计划，但由于事属敏感而要求匿名。
“由官方债权人持有的其他双边债务也可以有一部分采用同样方式。”
该消息人士称，此项提议尚未同欧洲央行或德国当局讨论，亦未对可能进行的债务交换进行估值，计划“仍在制定当中”。
当问及民间债权人将为此次重组作何贡献时，这位消息人士称：“不，他们持有的债务已经扣减得够多了。”(完)
(编译 郑茵 审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透伊斯兰堡5月10日 - 巴基斯坦政府首席经济学家Nadeem Javaid表示，巴国偿还中国“一带一路”项目的债务以及其他金额，在2022年时将在50亿美元左右触顶，但用这个新运输走廊所收取的转运费来支应可绰绰有余。
路透纽约5月10日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布最近一周数据 显示，美国基金投资者向海外股票投资的速度为近两年来最快，他们押注 全球经济持续好转。 数据显示，投资者向投资海外股票的美国共同基金和上市交易基金投 入78亿美元，为连续第22周呈现资金流入，且为2015年7月以来最大单周 流入规模。当周投资者对国内股票基金赎回43亿美元。 美股经历了长达八年的牛市和去年美国大选后的涨势后，国内股票的 高价让美国投资者望而却步。 “部分因素在于美国股票价格昂贵，但在其他地方确实有一些不错的 机会，”Deltec International Group投资总监Atul Lele说，指称日本 股市是他所认为全球机会最大的市场之一。 他说，美国经济动能正在减缓，但全球数据在改善。 “几年前我们看到的美国扩张，现在开始向全球其他国家扩展，”L
路透东京5月11日 - 日本财务省周四公布的数据显示，日本投资者4月抛售了4.256万亿日圆(372.4亿美元)的外国债券，规模创下纪录。4月是日本2017/18财年的第一个月份。