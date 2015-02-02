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国际财经 | 2015年 2月 3日 星期二 07:33 BJT

希腊提议重组欧洲央行等官方债权人所持希腊债务--消息人士

路透伦敦2月2日 - 一位消息人士周一表示，希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)目前提议，将欧洲央行以及其他官方债权人持有的希腊公债转换成与成长挂钩的无到期日债券，以避免民间债权人蒙受亏损。

瓦鲁法基斯与希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)本周正在欧洲各国展开外交攻势，希望达成一致以取代希腊与欧盟、欧洲央行以及国际货币基金组织(IMF)之前达成的纾困协议。

“欧洲央行持有的债券现在可以进行重组，有可能将其转化成无到期日债券，或与成长挂钩型债券，”该消息人士说。这位人士直接了解该项计划，但由于事属敏感而要求匿名。

“由官方债权人持有的其他双边债务也可以有一部分采用同样方式。”

该消息人士称，此项提议尚未同欧洲央行或德国当局讨论，亦未对可能进行的债务交换进行估值，计划“仍在制定当中”。

当问及民间债权人将为此次重组作何贡献时，这位消息人士称：“不，他们持有的债务已经扣减得够多了。”(完)

(编译 郑茵 审校 李婷仪)

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