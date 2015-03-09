焦点：希腊债务计划若遭欧盟拒绝 可能提前大选或全民公投--财长

路透罗马3月8日 - 希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)周日在接受一家报纸采访时表示，如果欧元区伙伴国拒绝希腊的债务和经济增长计划，该国可能举行全民公投或提前大选。

以齐普拉斯为首的希腊新政府在1月赢得大选时承诺，将重新讨论与国际货币基金组织(IMF)以及欧盟伙伴国达成的纾困协议。该协议要求希腊严格预算纪律并实行全面经济改革。

上月希腊政府与债权人达成一项临时性协议，雅典方面在4月底之前必须拿出具体的改革计划，以此换取进一步援助。周一在布鲁塞尔举行的欧元区财长会议将讨论希腊政府上周发来的一封有关改革承诺的信函。

瓦鲁法基斯对意大利的晚邮报表示，如果欧盟最终拒绝了希腊的计划，“那可能会有问题。不过按照齐普拉斯总理的说法，我们也不会赖在位子上不走。我们可以重新大选，或者举行全民公投。”

在周日稍后公布一项声明中，希腊财政部表示，瓦鲁法基斯是在对一个假设性问题作出回应，任何公投的议题“显然是有关于改革和财政政策的内容”，而不会讨论是否留在欧元区，一如晚邮报之前所暗示的那样。

多数希腊人希望留在欧元区，但有三分之二的民众也支持政府重新协商纾困计划的强硬立场。

举行公投可以让政府有藉口接受与债权人的协议。希腊与债权人的协议可以让该国继续留在欧元区，但却无法达成齐普拉斯的承诺。但即使是提出公投的想法，在政治上都是有风险的。

2011年，时任总理帕潘德里欧(George Papandreou)建议就纾困案举行公投，之后被迫让位，由前央行人士率领的联合政府上台。

齐普拉斯政府的支持率超过四成，瓦鲁法基斯表示，“民众了解”政府正在对抗“权势集团，这个集团一方面声称拯救希腊，一方面却让希腊民众不堪重负。”

**不负责任**

希腊前总理萨马拉斯(Antonis Samaras)表示，公投将是“非常糟糕的选择”，会让政府不用负责任。

同样反对齐普拉斯激进左派联盟的泛希腊社会主义运动(泛希社运)则在声明稿中表示，瓦鲁法基斯的声明是“不负责任、轻率且自相矛盾的。”

瓦鲁法基斯接受采访时表示，对于他提出的用与名义经济成长挂勾的公债取代当前公债的建议，欧元区伙伴国目前为止的反应是“沉默以对”。

“我希望欧洲能了解，这是一个能够偿还更多而非更少资金的方式，”瓦鲁法基斯谈到与经济成长挂勾的公债时表示。

2011年，希腊使整个欧元区陷入危机，直至后来接受纾困方案；如今令人担心的是，万一无法与债权方达成新协议，欧元区危机可能重演。

希腊现金部位的不确定性日益增加。税收在减少，而欧盟/IMF债权人要等到希腊完成所承诺的改革之后才会发放救助款。

瓦鲁法基斯此次访问中也表示，希腊有钱“支付退休金与公共行政薪资”，并称希腊不需要新的第三批贷款来支付款项。

他还对欧洲央行不让希腊发行更多短期公债的做法提出批评，并称欧洲央行应立即购买希腊公债，做为其购债计划的一部份，而不是拖到该行所说的今年夏季。(完)

(编译 郑茵/戴素萍/陈宗琦；审校 张荻 王颖)

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