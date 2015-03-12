希腊与债权方讨论工作方法 向达成改革协议迈出第一步

路透布鲁塞尔/雅典3月11日 - 希腊代表周三在布鲁塞尔与国际债权人的官员展开会谈，朝着达成希腊改革协议迈出第一步。资金日益紧张的希腊必须实施改革，方能进一步获得金援。

这是希腊左翼新政府1月底上台后，该国与官方债权人首次举行这类会谈。希腊新政府誓言终结先前为获得将近2,400亿欧元纾困贷款而被迫接受的财政撙节举措。

然而欧盟官员警告，周三1300 GMT开始的会谈，并不会产生重大结果，更不会在这个阶段讨论改革的执行。

“他们将讨论工作方法，”一名欧洲官员表示，“他们必须就如何开展工作达成一致，所以这次会谈时间不会特别长--应该会在今晚或明天就结束。”

官员表示，针对雅典必须实行的具体改革内容的讨论，未来的会谈才会开始讨论。希腊必须进行必要的改革，才能获得根据纾困计划提供的720亿欧元款项。

“这些会谈必须确定希腊当局改革计划清单的具体细节，以便最迟在4月底前达成协议，”欧盟执委会发言人Mina Andreeva表示。

时间不多了，因为希腊可能在3月底前就会资金告罄，这可能意味着之后几个月到期的债务将会发生违约，除非希腊从欧元区得到更多的贷款。

官员们表示，在布鲁塞尔磋商希腊必须实施哪些改革的同时，在雅典也会有希腊政府和债权人的技术小组举行谈判，因为所有必要的数据都在雅典。

“希腊料将不会百之百地执行纾困案所要求的举措，没有一个接受纾困的国家曾这么做过，但希腊必须做到关键多数，比方说先前提出的举措的70%，”该欧洲官员表示。

希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在2月时对希腊议员们表示，目前纾困协议所要求的改革举措，政府将执行大约70%。(完)

(编译 陈宗琦/戴素萍 审校 张涛)

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