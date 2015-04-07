分析：内部分歧和公众压力让希腊总理左右摇摆 债权人头晕目眩

焦点：美国4月汽车销售延续3月疲态 华尔街担心汽车业荣景终结
路透底特律5月2日 - 周二，主要汽车生产商报告4月美国新车销售出现下滑，表明推动美国汽车行业在去年创下销售纪录的这一长期荣景周期正在失去动力。汽车股闻讯下跌。
路透雅典4月6日 - 最开始计划出售资产，然后反悔，过后又想出售，现在则改成合资，也许过几天主意又变了。
围绕希腊最大港口比雷埃夫斯港上演的剧情，最能体现希腊总理齐普拉斯上任以来两个月朝令夕改的风格。
他的政府在1月时先是宣布这项资产出售计划取消，而这是希腊答应国际债权人实施私有化计划的重要部分。
随后雅典似乎又变了主意：副总理上月访问中国时称，资产出售继续进行。中国是比雷埃夫斯港的竞购方之一，而且已经在经营该港口的一部分。
三天之后，希腊经济部长在电视上露面坚称出售计划仍然暂停，可能同意进行合资。但希腊在同一天向债权人提交的改革清单中，称将要推进的私有化项目中包括出售比雷埃夫斯港。
所有人都在猜测，该港口是否真的会向竞标者开放。事实上，考虑到此前发出的许多彼此矛盾的声明，齐普拉斯政府自己也不一定知道答案。
一位参加谈判的欧洲外交官称，在与外国债权人谈判时，希腊发出的信息也是模棱两可。谈判结果将决定希腊的财政能否支撑下去。
内部未能就私有化问题达成共识--更不用说实施了，突显出齐普拉斯不容易说服债权人相信希腊政府致力于改革，且应向其提供金融援助。
希腊政府的资金只能再坚持几周，齐普拉斯呼吁做出“诚实的妥协”，并与欧洲领导人进行了一系列会晤以修补关系。这些会谈也确实帮助软化了欧元区和国际货币基金组织(IMF)对希腊的严厉论调。
但这位刚上台的总理必须考虑左翼激进联盟党(Syriza)内的各种不同声音，在不削弱公众、党内极左翼人士和右翼盟友支持的情况下，几乎没有做出重大让步的空间。
失去三方中任何一方的支持，都可能导致政府倒台。左翼激进联盟党(Syriza)中极左派领头人、直言不讳的能源部长Panagiotis Lafazanis周末的讲话仿佛强调了这一点。他警告称，选举前承诺的反撙节和反救助立场如有后退，将是自杀性的行为。
“政府在面对卑鄙勒索和令人分不清方向的困境时必须坚守承诺，这不是因为党派压力，而是因为如果退让，对于政府来说将是一场真正的‘滑铁卢’， ”Lafazanis对报纸Agora表示。
Syriza官员称，在一次闭门会议上，该党149名议员中大约有30名对2月20日与国际借款人达成的协议表示质疑，虽然最终只有少数人反对，但这可能是不满情绪的早期迹象。
齐普拉斯与国际借款人又陷入新僵局，还面临内部分歧，这引发媒体臆测他可能不得不提前举行大选或公投，以避免屈服于贷款方的要求，不过他的政府否认有这样的计划。
希腊一步步走向金融深渊，但对下一步会发生什么却鲜有公开讨论。几乎没有人公然提议不如约偿还欧元区和国际货币基金组织(IMF)的2,400亿欧元债务。
**红线**
民调显示，齐普拉斯的支持率高达78%，但如果厌烦撙节计划的选民发现他违背竞选承诺，支持率可能快速下滑。齐普拉斯在竞选时承诺结束令人痛苦的削减支出措施，但会继续留在欧元区内。
对齐普拉斯来说，维持公众对他的支持是非常重要的。
齐普拉斯上周在议会发言时称，政府的“红线”是，不能降低养老金和大规模裁员，扭转之前的就业市场放松管制举措，以及维持国家对关键资产销售的控制权。他呼吁反对党的支持，其同应对债权人。
“这些是我们的红线。我希望明确指出，不管他们如何敲诈或者对我们施压，我们都不会退却。”齐普拉斯说。
希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)表示，通过最新的改革清单，希腊已经表明自己能够做到什么程度，现在该看债权人的了。
“我们不会像以前的政府迫使国家陷入长期窒息，”瓦鲁法基斯对希腊报纸Naftemporiki说，“真正的问题是，对方会提出什么条件？当这个问题有答案时，谈判将接近完成。”
**谁说了算？**
了解谈判的知情人士表示，在比雷埃夫斯港等问题上出尔反尔，削弱了外国金主的信任，并令人疑惑希腊到底是谁说了算，以及希腊政府的立场究竟如何。有人说希腊已是一团糟，正在滑向破产深渊。
一名了解谈判情况的知情人士表示，外国谈判者面临无所适从的窘境：低级官员称他们无权讨论政策问题，而高级官员只是泛泛而论，拿不出具体数字：“最后你都不知道到底是谁说了算。”
谈判中出现两名截然不同的技术性谈判代表--Giorgos Chouliarakis和经济学教授Nikos Theoharakis，让人猜测希腊内阁内部正在进行角力。前者据称是副总理德拉加萨基斯密友，而后者则与希腊财长瓦鲁法基斯关系密切。
希腊政府否认官员之间存在分歧。
瓦鲁法基斯周日再度现身华盛顿，向国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德保证，希腊本周将按时偿还IMF贷款。(完)
(编译 王丽鑫/许娜/李春喜/杜明霞/王颖；审校 张涛)
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