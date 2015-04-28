焦点：希腊调整债务谈判团队 股市和债市应声大涨

路透雅典4月27日 - 希腊总理齐普拉斯周一调整与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人进行谈判的团队，外界认为此举是为削弱财长瓦鲁法基斯在谈判中发挥的作用。

瓦鲁法基斯是一位反撙节的经济学家，他的傲慢风格激怒了盟国。欧元区财长里加会议后，出现要求瓦鲁法基斯下台的呼声。他在里加会议上受到孤立，并且空手而归，而此刻希腊正急于避免破产。

希腊一位政府官员说，齐普拉斯和他的高级助手在周日的一个会议上公开声援瓦鲁法基斯，并同意让他监督指导与债权人就改革协议进行洽商的新谈判团队。

但该位官员表示，副外长Euclid Tsakalotos被任命为谈判团队的协调人，他将在谈判中扮演更为积极的角色，削弱瓦鲁法基斯的作用。Euclid Tsakalotos是齐普拉斯的盟友，也是位语气温和的经济学家，受到债权方官员的的欢迎。

最新的发展情况表明，齐普拉斯加大力度缓解与债权人之间的紧张关系，以达成协议获得援助金，从而能避免违约。违约可能迫使希腊退出欧元区。

该消息刺激希腊股债市上涨。希腊两年期公债收益率下跌250个基点至两周低点23.55%，逆转先前的升势。希腊股市走升4%；希腊银行股则跳涨9%。

“我们不断改善，用更好的方式来调整，而且立场更有力，因为这正是大家、时间和协商所需要的，”Tsakalotos对议员表示，“我们正从错误中学习。”

周一稍晚，希腊政府表示正在准备一项议案，将已提交给债权人的改革计划立法，为进展缓慢的谈判注入新的动力。

“若议案获得通过，可能为达成临时性协议奠定基础，”瓦鲁法基斯向记者称，“我们正竭尽所能达成一份体面的协议。”

欧元区官员对团队调整、以及削弱瓦鲁法基斯在谈判中的作用表示欢迎。

“他的表现为谈判增添了又一道障碍，”一位要求匿名的欧元区官员称。

“让他从主要联系人变成联系人之一，可以消除这道障碍。”

另一位欧元区官员则质疑此举能否带来债权人一直要求的实质性变革。

**“我欢迎他们的仇视”**

凭借不拘于形式的打扮以及对撙节政策毫不掩饰的攻击，瓦鲁法基斯在齐普拉斯政府刚上台时迅速成名。但最近几周，他已风光不再，批评人士称他应对谈判缺乏进展承担责任。

在周五的里加会议上，他的说话风格，以及未能提出金主所要求的改革，招致了其他欧元区财长的尖锐批评。

瓦鲁法基斯也没有出席欧元区财长会议后的晚宴，这招致了媒体的批评。他在推特上引用前美国总统富兰克林·罗斯福的话作为回应：“他们都一致仇视我，我欢迎他们的仇视。”

另一件暗示瓦鲁法基斯将被边缘化的事情是，他的秘书长Nikos Theocharakis之前一直负责牵头与布鲁塞尔金主进行技术性谈判，而现在将主要负责起草一份增长计划。该计划将成为6月份达成新协议的基础。

与希腊副总理德拉加萨基斯关系密切的George Chouliarakis将接替Theocharakis与布鲁塞尔金主谈判。

为了表明雅典认真对待向金主提供数据一事，希腊还组建了一个新的团队，支持欧盟和国际货币基金组织(IMF)官员在雅典搜集信息。(完)

(编译 杜明霞/戴素萍/许娜/汪红英；审校 张荻)

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