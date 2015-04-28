综述：希腊总理相信两周内能够达成债务协议 威胁举行公投

路透雅典4月28日 - 希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)周二表示，相信能与国际债权人在两周内达成框架协议，此前他调整了债务谈判团队，把惹怒欧元区伙伴国的财长瓦鲁法基斯搁置一边。

齐普拉斯威胁称，如果债权人坚持那些令希腊政府无法接受的要求，将不得不举行公投。但欧元集团主席表示，希腊迫切需要贷款，没有时间进行这样的公投，其代价高昂且会分散注意力。

希腊政府还有几周就将用尽现金，而与欧盟和国际货币基金组织(IMF)债权人有关拨付更多援助的谈判陷入僵局。债权人要求希腊实施削减养老金和就业市场自由化等改革措施。

在1月上台后首个重要的电视访问中，齐普拉斯表示，他预计希腊将与债权人在5月9日前达成协议。而仅三天后，希腊就得向IMF偿还7.5亿欧元左右(8.155亿美元)的债务。他排除希腊违约的可能，但强调优先支付工资和养老金。

希腊金融市场和欧元上涨，因市场憧憬希腊财政部长瓦鲁法基斯(Yanis Varoufakis)在谈判中的作用被削弱，或许有助于尽早达成协议，从而避免违约。若出现违约，希腊可能会退出欧元区。

但德国研究集团Sentix周二公布的调查显示，约半数的投资者预期希腊在未来12个月内脱离欧元区。

欧盟执委会表示，围绕改革换资金协议的谈判正在取得进展，但未给出细节。

关于在无法达成协议时的选项，齐普拉斯排除了提前选举的可能，但表示希腊政府没有权力接受“超出我们授权范围的”要求，任何要求希腊接受这类条件的协议都需要希腊人民通过公投来决定可否接受。

“但我肯定我们不会走到那一步。尽管有诸多困难，但赢得谈判的概率还是很大。我们不应妥协，乱了阵脚。在这场较量中，谁惊慌就会输。”

欧元集团主席迪塞尔布洛姆称，仅靠希腊谈判队伍调整无法打破僵局，雅典需要迅速获得新的贷款以维持运行。

“没有进一步贷款，希腊无法支撑下去，这是事实，”他在RTL Nieuws电视采访中称。在被问及公投时他表示：“这会耗费金钱，导致极大的政治不确定性，我不认为我们有这个时间。我也不认为希腊人有这个时间。”

齐普拉斯称，尽管就业改革、削减养老金以及上调旅游岛屿增值税提案等重要问题上存在分歧，但谈判已经进入最后阶段。

他表示，出售资产将是作出的部分让步，包括两个主要部分，出售比雷埃夫斯港，以及出租14个地方机场。

他还表示，希腊还希望与俄罗斯就输气管道项目Turkish Stream达成协议后，获得30-50亿欧元预付获利。

**令人窒息的财政状况**

周一，齐普拉斯指定副外长察卡洛托斯带领一个新的工作小组处理与金主的协商事宜。察卡洛托斯是齐普拉斯的亲密盟友之一，是一位讲话温和的经济学家，在债权人代表中较有人缘。

他还让经济学家George Chouliarakis负责与所谓的布鲁塞尔集团的协商，该集团包括欧盟执委会、欧洲央行和国际货币基金组织(IMF)。George Chouliarakis是副总理德拉加萨基斯的亲密助手。

为了显示希腊在对金主开放信息方面态度认真，希腊还成立了一个新的小组，支持欧盟和IMF官员在希腊首都收集信息。

这些举措使瓦鲁法基斯丧失对谈判的掌控，但齐普拉斯为其辩护，称他是人身攻击的受害者。

“目前环境有负面效应，但我认为这是谈判较量的组成部分，”齐普拉斯称。“谈判较量不可避免地会对谈判对手造成不利。”

欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁诺亚称，将瓦鲁法基斯不参与谈判可能会取得一定效果，但希腊政府仍面临艰难抉择。

“他(齐普拉斯)在营造一些紧张氛围，这样肯定有助于谈判，但并不能改变实质。希腊政府...必须最终作出深度改革决策，以推动本国经济回到正轨，”诺亚称。

欧盟执委会女发言人表示，谈判已较上周五瓦鲁法基斯与欧元区财长里加会晤闹僵时有所进步。

齐普拉斯指责前任政府及欧洲某些团体，在他上任时给他的政府挖下“陷阱”。

“他们从谈判失败前景中寻求快乐，”齐普拉斯表示。“我们接手的是一个处于财务窒息状态的国家。”

希腊议会定于周二稍晚就重启国有电视台ERT举行投票。这是一项具有象征性意义的行动。ERT由前任政府应欧盟和IMF债权人要求关闭，至今已接近两年时间，2,000多名员工悉数被裁。

员工将再度获聘--包括交响乐队在内--但齐普拉斯的激进左翼联盟党已承诺，ERT将与另外一家电视台合并，不会为政府预算添负担。(完)

(编译 许娜/汪红英/王丽鑫/李爽/刘秀红；审校 张荻/孙茉莉)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。