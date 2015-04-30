希腊准备通过改革法案 债权人希望其做出政策让步

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透雅典/布鲁塞尔4月29日 - 欧元区官员周三力图让希腊做出政策让步，以发放亟需的资金。之前希腊表示，将提交一份改革清单并推动立法，以显示其在认真履行承诺。
除了那些已经与欧盟和国际货币基金组织(IMF)讨论过的举措外，该草案料不会包括重要的新内容，但希腊希望这会加速进展缓慢的协商进程，并至少可以达成初步协议，缓和自己的资金压力。
希腊周三要向欧元区高级财政官员提交改革纲要，其中包括私有化和税务举措。希腊政府官员表示，希腊与债权方周四将举行技术层面会晤，详细评估这些计划。
尽管债权人持怀疑态度，但希腊政府希望在5月12日向IMF偿还7.5亿欧元贷款前达成一项临时协议。希腊官员之前暗示，如果得不到后续援助，可能难以偿还这笔贷款。
但一位参与谈判的欧元区高级官员称，要达成协议，希腊必须在三个具有争议的问题(养老金、就业改革和税收)中至少一个问题上作出重大让步。
“我们需要看到希腊方面本周做出非常重大的政策变化，以便让人重拾对谈判进程的信心，”这位不愿具名的官员称。
“作出让步的地方可以是养老金、也可以是劳动力市场...，他们必须付出政治代价。欧元区财长希望看到希腊正在付出政治代价。”
债权人表示，在希腊提交和实施全部改革清单之前，部分发放被冻结的纾困资金是不可能的。雅典希望能达成初步协议，从而促使欧洲央行放松限制，允许希腊银行业增持短期公债。
一位希腊官员称，政府希望推迟上调最低薪资的计划，从而打破双方在就业市场谈判方面的僵局。债权人反对希腊上调最低薪资。
财政部的一位官员称，上述法律草案可能在周四的内阁会议上进行讨论，一旦获得通过，将提交给议会讨论。
德国方面表示，鉴于希腊已重新调整了谈判团队，德国预计谈判将会加速。(完)
(编译 李爽/汪红英；审校 张荻/郑茵)
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