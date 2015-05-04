希腊称与国际金主的协商取得进展 争取5月达成协议

路透雅典5月3日 - 希腊政府一位官员周日表示，与国际金主就改革计划的协商取得进展，本月达成协议的可能性提高。

希腊政府面临的国内外压力加大，要求其与欧洲和国际货币基金组织(IMF)债权人达成改革协议，以避免陷入破产境地。

协商进展非常缓慢，因为左翼政府反对削减养老金和劳工改革，这些改革违背其结束撙节的竞选承诺。

“布鲁塞尔方面的协商取得非常重要的进展，让距离达成协议更近一步，”这位拒绝署名的官员说。

“布鲁塞尔集团各方力争在5月达成协议。”

这位官员称，来自雅典和欧盟/IMF/欧洲央行的人员料在周一恢复技术层面的协商。之前希腊主要协商人员与总理齐普拉斯会面。

欧元区一位官员还表示，已就部分问题达成一致，但仍有一些分歧，协商料持续至周三。

希腊方面希望，若所谓的布鲁塞尔集团的协商成功结束，可以让欧元集团认可这样的进展，并缓解一些流动性压力。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞/徐文焰)

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