希腊排除举行公投可能 继续争取与债权人在月底前达成协议

路透雅典5月13日 - 希腊政府周三排除了迅速举行公投以获取公众对改革计划支持的可能，反而选择为与债权人在月底前达成一项妥协计划做最后的努力。

在现金即将告罄、选择余地也不大的情况下，希腊总理齐普拉斯周三稍晚主持四天来的第三次内阁会议，争取找出一个打破和债权人谈判僵局的办法。

此外，周三公布的数据显示，希腊第一季经济较前季萎缩0.2%，在几个月前才刚摆脱持续六年的衰退后再一次陷入泥潭。分析师将经济重陷衰退归咎于谈判僵局损及信心和需求。

希腊一位政府官员周三在齐普拉斯主持的内阁会议结束后表示，希腊谈判小组将继续与国际债权人谈判，以期达成现金换改革协议。

“内阁授权谈判小组从明天(周四)起继续与债权人展开谈判，目标是达成一份互惠互利的协议，”该官员称，“给谈判小组的指示就是，朝这一目标前进，加快谈判进程。”

但是，该官员补充称，希腊政府的红线并未改变。

内阁还讨论了增值税改革计划，为相关立法做准备，具体还要取决于谈判的进展。

希腊政府希望在本月稍晚里加峰会后的欧元集团会议上敲定协议。(完)

(编译 许娜/刘秀红；审校 李婷仪/龚芳)

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