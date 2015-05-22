希腊预计未来十天内有望与债权人达成协议--政府发言人

路透雅典5月22日 - 希腊政府发言人Gabriel Sakellaridis周五称，希腊预计将在未来十天内与债权人达成协议，通过承诺改革来获得资金，希腊并打算在6月如期偿付全部款项。

“我们认为(谈判)更进一步的条件已经成熟，未来十天内，也就是在5月内，有望达成协议，”Gabriel Sakellaridis对Skai TV表示。

德国总理梅克尔和法国总统奥朗德周四晚间在欧盟里加峰会间隙与希腊总理齐普拉斯举行会谈，希望加快希腊债务危机的解决。

Sakellaridis表示，拟与希腊欧元区伙伴国及IMF达成的协议，将允许欧洲央行将希腊纳入量化宽松计划中。

“纳入欧洲央行量化宽松计划，与希腊政府的优先任务框架相契合，”他说。(完)

(编译 白云/王颖；审校 高琦/张涛)

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